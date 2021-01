Leicht rückläufige Corona-Zahlen im Altenburger Land

Für das Pflegeheim Hainichen steht in der kommenden Woche der zweite Termin für Corona-Schutzimpfungen an.

Auch am Freitag hat sich die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder ein Stück nach unten bewegt im Altenburger Land und liegt aktuell bei 337,8. Ein weiterer Senior verstarb allerdings. 53 Menschen haben sich neu infiziert. Die Zahl der positiv aktiven Fälle ist laut Gesundheitsamt Altenburger Land mit 1067 weiter zurückgegangen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Gößnitzer Kindertagesstätte „Burattino“ erhöht sich die Zahl der Infizierten auf neun (plus 1), in der Kindertagesstätte „Am Spielplatz“ Altenburg auf zwei (plus 1). Zwei Neuinfektionen gibt es im Kindergarten Podelwitz. Insgesamt betrachtet spricht das Gesundheitsamt weiter von einem diffusen Infektionsgeschehen.

Der Corona-Krisenstab des Thüringer Gesundheitsministeriums teilte der Kreisverwaltung heute den aktuellen Status beim Impfen der Pflegeeinrichtungen mit. Demnach gab es bisher in sieben Einrichtungen der Seniorenpflege Erst-Impftermine für die Bewohner und Mitarbeiter. Weitere Erst-Impfungen sind ab kommender Woche geplant im Seniorenheim „Am Brauereiteich“ in Schmölln, in der Seniorenresidenz Schlossblick Altenburg, im Magdalenenstift Altenburg, im Zentrum für Betreuung und Pflege Altenburg und im Seniorenheim „Am Brückenplatz“ Schmölln.

Ihren Zweit-Impftermin für nächste Woche bekommen haben die Pflege Daheim GmbH in Altenburg sowie das AWO-Pflegeheim Hainichen.

STATISTIK:

Positiv aktiv: 1067

Infizierte insgesamt: 4111

Stationär: 70, davon 6 ITS

Genesen: 2953

Verstorben: 91