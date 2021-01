"Ich will weiterleben!" 72-Jährige aus Ostthüringen überlebt Corona - trotz Krebserkrankung

Keiner kann sehen, was die 72-Jährige hinter sich hat. Mit wachem Blick schildert Barbara Dix die Wochen im März letzten Jahres, als die Ärzte und Pflegekräfte des Krankenhauses Greiz um ihr Leben kämpften. Was keiner anfangs wusste: Sie hatte sich mit Corona infiziert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Am 9. März rief meine Tochter den Notdienst an, weil ich zu schwach war, aus meinem Sessel aufzustehen“, erzählt Barbara Dix. Die ganze Nacht hatte sie dort verbracht. Verdacht auf Lungenentzündung. Ihr Gesundheitszustand spitzte sich zu, trotz allem, was die Ärzte versuchten. Sie bekam immer schlechter Luft. Erst Tage später, es war der 16. März, sei sie auf Corona getestet worden. „Nur deswegen, weil bei meinem Sohn Covid bereits nachgewiesen wurde“, sagt Barbara Dix. Sofort wurde sie auf die Intensivstation(ITS) verlegt und war damit eine der Ersten, die auf der ITS Greiz wegen Corona behandelt wurden.

Zu dieser Zeit durfte sie noch Besuch empfangen. Ihre Tochter bangte um ihr Leben. Nach dem positiven Test entschieden sich die Ärzte für eine Beatmungstherapie. Ihre letzten Worte, bevor die 72-Jährige ins künstliche Koma versetzt wurde, richtete Barbara Dix an ihre Tochter: „Ich will unbedingt weiterleben.“

Diese Einstellung und die Liebe zum Leben und zu ihren Angehörigen, hätten mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sie diese schwere Erkrankung überlebt habe. Und nicht nur diese. Denn ein Jahr zuvor erkrankte die Mohlsdorferin an Krebs.

Operation. Chemotherapie. Eine enorme Belastung für den Körper, wie sie sagt. Alles überlebt und gut überstanden. Und dann kam das Virus.

Ärzte hatten nicht viel Hoffnung, erfuhr Barbara Dix im Nachhinein

Zweimal hing das Leben von Barbara Dix am seidenen Faden, als sie auf der ITS beatmet wurde. Die Ärzte machten sich nicht viel Hoffnung, wie sie im Nachhinein erfahren habe. „Aber ich habe es geschafft, dank des Personals auf der ITS“, sagt die Rentnerin. Davon sei sie fest überzeugt. Deshalb sei es ihr auch ein großes Bedürfnis, an dieser Stelle ausdrücklich Danke zu sagen. „Die Pflegerinnen wie etwa Schwester Diana und Katrin haben mich so liebevoll betreut. Und auch die Ärzte waren immer freundlich.“ “ Von Familie und Freunden sei sie seelisch und moralisch durch Nachrichten und Anrufe unterstützt worden. „Ohne all diese Personen wäre ich nicht mehr da. Ich verdanke ihnen mein Leben“, sagt die 72-Jährige.

Zudem sei es ihr wichtig zu sagen, dass eine Corona-Infektion für manche Menschen eine sehr schwere Erkrankung nach sich ziehen könne. „Covid schwächt den ganzen Körper. Eine damit verbundene, mögliche Überreaktion des Immunsystems kann zu Sepsis und Multiorganversagen führen. Daher sollte kein Mensch Corona auf die leichte Schulter nehmen“, sagt die Mohlsdorferin und wendet sich damit eindrücklich an die Menschen, die eine Covid-19-Infektion als normale Grippe abtun wollen.

Neun Wochen Krankenhausaufenthalt und acht Wochen intensive Reha-Maßnahmen liegen hinter ihr. Nach dem Krankenhausaufenthalt wog sie beinahe nur noch die Hälfte ihres ursprünglichen Körpergewichts. Inzwischen habe sie sich wieder gut erholt. „Jetzt fühle ich mich wieder wohl mit meinem Körper und ich bin stark genug für den Alltag“, sagt Barbara Dix. Zurückgeblieben seien ein Gefühl der Luftknappheit bei Anstrengung und starke Muskel- und Gelenkschmerzen, die sich nur langsam bessern würden. Frohen Mutes blicke sie in die Zukunft: „Wenn Reisen wieder erlaubt sein werden, dann möchte ich eine Schiffsreise nach Griechenland machen.“ Die Mohlsdorferin ist noch nicht fertig mit dem Leben.