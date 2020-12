Corona-Pandemie-Station im Krankenhaus Pößneck voll belegt

Blick auf den Altbau des Pößnecker Krankenhauses. Der schöne Schein trügt. Die Pandemiestation am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken ist voll belegt.

Die Corona-Pandemiestation im Pößnecker Krankenhaus zählt 14 Betten. Diese seien schon wenige Tage nach der am 4. Dezember erfolgten Inbetriebnahme der Sonderabteilung voll belegt gewesen. Das werde sich nach menschlichem Ermessen so schnell leider nicht ändern, gab Thomas Krönert, Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken mit Standorten in Saalfeld, Pößneck und Rudolstadt, gegenüber dieser Zeitung zu verstehen.