Der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) ist coronapositiv. Das teilte er am Montagmorgen mit. Er gehe mit dieser Information bewusst in die Offensive, um Gerüchten und Fehlinformationen vorzubeugen.

Nach Erkältungssymptomen habe er sich am Wochenende einem Corona-Tests unterzogen. Die Positiv-Meldung habe ihn am Sonntagabend erreicht.

Leider sei diese Nachricht von Eingeweihten in Verkehr gebracht worden, bevor er überlegen konnte, wie er damit umgehen soll, so Modde. Der Bürgermeister ist nun bis einschließlich 7. November in Quaräntäne.

Zur Ansteckung sei es wohl während eines privaten Aufenthalts in Baden-Württemberg beziehungsweise während einer Urlaubsfahrt gekommen, die er in der vergangenen Woche gemeinsam mit seiner Frau und zwei weiteren Pößnecker Ehepaaren unternommen hatte. Aus der Sechsergruppe seien bislang noch seine Gattin und die beiden Männer coronapositiv, so Modde.

Mund-Nasen-Schutz getragen, habe aber nichts genützt

„Wir hatten ja Masken getragen, wo es vorgeschrieben war, und uns auch sonst geschützt, aber es hat alles eben nicht geholfen“, beteuerte Modde. Selbst im Hotel, in welchem sich die Reisegruppe aufgehalten hatte, sei alles vorschriftsmäßig abgelaufen.

Mit Verwaltungsmitarbeitern habe er seit dem vorvergangenen Freitag keinen Kontakt mehr gehabt, sodass wegen ihm keine Quarantäne für das Rathaus und andere Einrichtungen der Stadt zu befürchten sei. Er selbst werde nun dringende Angelegenheiten am Telefon oder per Mail erledigen. Etliche seiner Termine seien abgesagt, andere von seinen Beigeordneten Mike Schmidt (FDP/FW/FFW) und Brigitte Schiller (Linke) übernommen worden. Auch sonst habe er keinen Pößnecker anstecken können.

„Ich kann den Pößneckern nur sagen: Passt auf euch auf!“, so Modde. „Corona kriegt man schneller, als man denkt“, so seine Erkenntnis. Gründe, seine grundsätzlich kritische Haltung zu vielen Corona-Maßnahmen zu ändern, sieht Modde nicht.

