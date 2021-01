Saalfeld-Rudolstadt bleibt Spitzenreiter bei der Inzidenz

Auch nach einem Wochenende mit weniger gemeldeten Neuinfektionen bleibt Saalfeld-Rudolstadt der Landkreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. 511 Fälle, die in der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt gemeldet wurden, ergeben einen Wert von 495,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dahinter folgen das Altenburger Land und der Landkreis Mittelsachsen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Sonnabend vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin für Saalfeld-Rudolstadt 60 Neuinfektionen und acht weitere Menschen, die mit oder am Virus Sars-CoV-2 gestorben sind. Das war der höchste Wert an einem einzigen Tag. Am Sonntag kamen zehn Neuinfektionen dazu, am Montag wurden keine neuen Fälle gemeldet.

Insgesamt haben sich laut RKI seit März vorigen Jahres 3450 Personen mit Wohnsitz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit dem Virus infiziert, davon 511 in der zweiten Januarwoche. Seit Anfang November sind 110 Menschen im Landkreis an oder mit Corona verstorben. 77 von ihnen waren älter als 80, vier jünger als 60.

Erhöht hatte sich zum Ende der vorigen Woche die Zahl der Menschen, die in amtlich angeordnete Quarantäne geschickt wurden. Sie wurde am Freitag mit 964 angegeben. In den Thüringen-Kliniken wurden vor dem Wochenende 70 Personen stationär behandelt, zehn weitere auf der Intensivstation.