Trauer und Wut über Corona-Tod in Saalfeld

Saalfeld. Gunda Jäcksch denkt, dass sich ihr Mann in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld mit dem Coronavirus angesteckt hat und erhebt Vorwürfe.

Im April dieses Jahres hätten Gunda und Karl-Heinz Jäcksch steinerne Hochzeit gefeiert. Doch das ist ihnen nicht vergönnt, Karl-Heinz Jäcksch starb am 23. Dezember 2020 in den Thüringen-Kliniken an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er wurde 92 Jahre alt, ein schönes Alter, wie seine Witwe bisweilen hört. Doch Gunda Jäcksch versichert, ihr Mann könnte immer noch leben, hätte er sich nicht in den Thüringen-Kliniken mit dem Corona-Virus infiziert. Gunda Jäcksch macht dem Saalfelder Krankenhaus zudem den Vorwurf, die Lungenentzündung, die ihr Mann auf Station bekam, sei vermeidbar gewesen.