Apotheker Arndt Fritzsche aus Zeulenroda erlebte in den frühen Morgenstunden einen Ansturm auf die FFP2-Masken. Jetzt wartet er auf Nachlieferungen.

Zeulenroda-Triebes/Greiz. Wer älter als 60 Jahre oder chronisch erkrankt ist, kann seit Dienstag in den Apotheken FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus bekommen.

Trotz Engpässen an Tag Eins: Genug Masken für alle im Landkreis Greiz

Bis zum Mittag waren in der Apotheke am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes alle FFP2-Masen vergriffen. Menschenschlangen bildeten sich vor der Apotheke, nachdem die Bundesregierung angekündigt hatte, ab Dienstag über 60-Jährige und chronisch Kranke mit je drei FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus zu versorgen. „Wir haben eine große Bestellung getätigt. Leider sind nicht alle Masken rechtzeitig angekommen“, sagt Inhaber Arndt Fritzsche. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog