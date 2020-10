Vier Corona-Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Während die roten Flecken für die sogenannten Corona-Hotspots auf der Deutschlandkarte stetig zunehmen und mit dem Saale-Holzland-Kreis inzwischen auch ein dritter Thüringer Landkreis mit einem Inzidenz-Wert jenseits der 50 in den kritischen Bereich rutschte, ist die Situation im Saale-Orla-Kreis noch verhältnismäßig milde. Dennoch kommen auch dort beinahe täglich neue Fälle hinzu. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So wurden am Donnerstag an Saale und Orla vier Neuinfektionen ohne direkten Zusammenhang registriert. Nachgewiesen wurde das Coronavirus SARS-CoV-2 bei drei Männern und einer Frau aus dem Gebiet der Städte Neustadt, Saalburg-Ebersdorf und Schleiz sowie der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte. Alle vier sind Kontaktpersonen bereits bekannter Fälle – teils außerhalb des Saale-Orla-Kreises –, sodass sich die Infektionsquellen klar bestimmen ließen, teilte das Landratsamt Saale-Orla mit.

Mit den vier Neuinfektionen erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis auf 245. Ausgehend von der Annahme, dass Infizierte nach zwei Wochen genesen, gibt es derzeit 28 aktive Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 27,5 und damit unter den Grenzwerten von 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so das Landratsamt.