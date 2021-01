Weiter hohe Inzidenz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Am Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena werden Proben auf das Coronavirus untersucht. Die Tests aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt gehen überwiegend an ein Labor in Greiz.

Saalfeld/Rudolstadt Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist im Kreis Saalfeld-Rudolstadt dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Am Samstag wurden jedoch keine neuen Verstorbenen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona bleibt in Saalfeld-Rudolstadt auf hohem Niveau stabil und ist mit Stand vom Samstag die zweithöchste in Deutschland. 62 neue Covid-19-Fälle, die das Robert-Koch-Institut (RKI) zum Beginn des Wochenendes meldete, ergeben 362 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Daraus errechnet sich eine Inzidenz von 350,8 pro 100.000 Einwohner. Mehr hat aktuelle nur der Burgenlandkreis mit 441,2. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Statistisch gesehen, ist die Ansteckungsgefahr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt noch immer dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit ist die Inzidenz auf 112,2 gesunken. Politisches Ziel des aktuellen Lockdowns ist flächendeckend eine maximale Inzidenz von 50 Fällen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Vier Erkrankte müssen beatmet werden

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab das RKI am Samstag für Saalfeld-Rudolstadt nicht bekannt. Damit bleibt die Zahl der seit November Verstorbenen bei 137.

Auf den Pandemiestationen der Thüringen-Kliniken wurden am Freitag 77 Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt, zehn weitere lagen laut Landratsamt auf der Intensivstation. Das Dixi-Intensivregister gibt sogar an, dass Corona-Patienten 13 der 23 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt belegen. Vier der schwer Erkrankten davon müssen beatmet werden.