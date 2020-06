Erst am Ende einer Krankenhausbehandlung in Gera ist ein Bewohner aus dem Saale-Holzland-Kreis positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden.

Die Corona-Infektion wurde bei einem Patient aus dem Saale-Holzland-Kreis am Ende einer Krankenhausbehandlung in Gera entdeckt.

Weiterer Bewohner im Saale-Holzland mit Coronavirus infiziert

Ein neuer Fall einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus bei einem Kreisbewohner ist dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreis am Donnerstag bekannt geworden. Die betroffene Person war wegen einer anderen Erkrankung in klinischer Behandlung außerhalb des Landkreises, heißt es. Die Infektion sei bei einem vorsorglichen Test erst am Behandlungsende im Krankenhaus festgestellt worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

