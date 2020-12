Wenn es still wird in der Stadt Pößneck

Stille und Besinnlichkeit wünschen sich Menschen zu Weihnachten. In diesem Jahr ist es so ruhig wie kaum jemals zuvor so kurz vor dem Fest. Seit Mittwoch sind die meisten Läden in Deutschland geschlossen. Die Einzelhändler in Pößneck blicken ganz unterschiedlich auf den neuerlichen harten Lockdown.