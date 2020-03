Schleiz. Im Saale-Orla-Kreis gibt es nun drei am Corona-Virus Erkrankte. Es werden nun die Kontaktpersonen ermittelt. Auch im Kyffhäuser-Kreis gibt es zwei neu Erkrankte.

Vier neue Corona-Fälle in Thüringen

Im Saale-Orla-Kreis gibt es zwei weitere bestätigte Corona-Infektionen, teilte das Schleizer Landratsamt mit. Darüber informiert Torsten Bossert, Leiter des Krisenstabes im Saale-Orla-Kreises und Leiter des Fachdienstes Gesundheit im Landratsamt.

Zwei weitere Corona-Fälle in Nordthüringen

Zwei Männer aus dem Kyffhäuserkreis haben sich zudem mit dem Corona-Virus infiziert. Das haben Labortests bestätigt, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Montagabend mitteilte. Die beiden Infizierten waren am Samstag aus Tirol zurückgekehrt.

Im Saale-Orla-Kreis hieß es, dass noch einige Laborbefunde der Proben vom 3. März ausgestanden hätten. Diese waren vom Thüringer Labor in Bad Langensalza an das Nationale Referenzzentrum, die Charité in Berlin, geschickt worden, da einige Ergebnisse nach Angaben des Gesundheitsministeriums „uneindeutig” gewesen seien und „validiert werden mussten“.

Frau und junger Mann erkrankt im Saale-Orla-Kreis

Nun steht fest: Betroffen sind eine 43-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann. Beide hatten im Februar auch leichte Erkältungssymptome gezeigt. Die Betroffenen wurden umgehend informiert. Entgegen der bisherigen Annahme, dass sich keine weiteren Teilnehmer der Skigruppe aus dem Orlatal mit dem Virus infiziert hätten, ist dies nun doch der Fall.

In den vergangenen Tagen waren insgesamt 178 Proben aus dem Saale-Orla-Kreis getestet worden.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Der Fachdienst Gesundheit ermittelt nun nach Mitteilung des Landratsamtes weitere Kontaktpersonen. Für diese wird, ebenso wie für die beiden Erkrankten, für 14 Tage eine häusliche Quarantäne angeordnet. Aufgrund der neuen Richtlinien des Robert-Koch-Institutes werden bei Beschwerdefreiheit für die Kontaktpersonen jedoch keine Labortestungen mehr durchgeführt.

Über weitere Maßnahmen entscheidet der Krisenstab im Landratsamt am Dienstag, erklärt Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Abend.

Die Telefone des Bürgertelefons im Landratsamt in Schleiz – Telefon: (03663) 488 888 – bleiben in dieser Woche, täglich ab 8 Uhr, bis mindestens Donnerstag jeweils bis 18 Uhr, weiter geschaltet.

In Erfurt ist zudem eine 65-Jährige am Corona-Virus erkrankt.

