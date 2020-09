Zwölf aktive Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. 44 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Im Landkreis gab es mit Stand Freitag dieser Woche insgesamt zwölf aktive Coronafälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 92 Personen positiv auf das Virus getestet worden. 44 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Von den erkrankten Personen befinden sich drei in stationärer Behandlung in der Thüringen-Klinik Saalfeld. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog