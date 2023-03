Klimaaktivisten klettern auf einen Schornstein des Gas-Heizkraftwerks in Jena-Winzerla

Am Mittwochmorgen sind Klima-Aktivisten auf den Schornstein das Heizkraftwerkes in Jena-Winzerla geklettert.

Eine Gruppe von Klimaaktivisten blockiert seit dem frühen Mittwochmorgen das Heizkraftwerk in Jena-Winzerla. Wie Daniel Müller, Sprecher der Polizei in Jena, bestätigte, haben nach ersten Erkenntnissen fünf Personen gegen 6 Uhr einen etwa 90 Meter hohen Schornstein des Kraftwerkes bestiegen. Dort befestigten sie Transparente. Demnach seien zwei Personen auf eine Höhe von rund 90 Metern, die drei anderen auf 70 Meter geklettert. Die Versammlungsbehörde duldet die Aktion als Spontankundgebung.

Der Höhenrettungsdienst der Feuerwehr Jena ist bereits vor Ort und hat ein Sprungkissen vorbereitet. Das Kraftwerk ist laut Teag diese Woche nicht in Betrieb.

Die Aktion steht unter dem Motto „Gas Is Over“ (dt. „Gas ist vorbei“). Es soll ein Zeichen für die Energiewende sein. In einer Mitteilung der Gruppe vom Mittwochmorgen bemängeln die Aktivisten unter anderem, dass in der vergangene Woche der Jenaer Klimaaktionsplan nicht beschlossen wurde. "Es wird Zeit dass wir gesellschaftlich endlich Verantwortung für unseren Beitrag zur Klimakrise übernehmen“, wird die Aktivistin Nadine Greif zitiert.

Gas is Over!

Deshalb steigen wir heute der Gasindustrie aufs Dach und blockieren den fossilen Kapitalismus. Wir sind gerade auf dem Weg auf den Schornstein vom Heizkraftwerk @jenalichtstadt und prostestieren gegen Erdgas und verschleppte Klimaziele. #blockgas #J2903 pic.twitter.com/CtkoN1vUjL — Klimagerechtigkeit Jena (@jena_klima) March 29, 2023

Die Gruppe "Klimagerechtigkeit Jena" schrieb am auf Twitter: „Deshalb steigen wir heute der Gasindustrie aufs Dach und blockieren den fossilen Kapitalismus. Wir sind gerade auf dem Weg auf den Schornstein vom Heizkraftwerk“.

Erst im vergangenen Monat hatten sich Aktivisten der Letzten Generation in Jena auf die Knebelstraße geklebt und diese für etwa drei Stunden blockiert.

