Eisenberger Mühltal verwandelt sich ins Weihnachtstal – Anreise, Parken und Höhepunkte

Tausende Besucher werden am Wochenende wieder im Eisenberger Mühltal unterwegs sein. Denn dann verwandelt sich der Wald mit seinen Mühlen am Flusslauf der Rauda ins Weihnachtstal. „Der wohl längste Weihnachtsmarkt Deutschlands“, meint Organisator Andreas Günther. Denn an und zwischen den Mühlen wird jede Menge los sein. Nur die Schössersmühle ist noch Baustelle und kann aus Sicherheitsgründen keine Gäste empfangen.

Miniaturweihnacht an der Robertsmühle

„Ansonsten machen alle Mühlenwirte mit“, freut sich Günther über die Resonanz bei den Gastronomen. Und an jeder Mühle werden die Wirte etwas ganz Besonderes an Aktionen und Kulinarischem den Gäste im Weihnachtstal anbieten.

An der Robertsmühle wird es mit einer Miniaturweihnacht ganz romantisch. Dort erklingt am späten Nachmittag Musik, gespielt vom Posaunenchor Eisenberg.

An der Amtsschreibermühle können Kinder zahme Alpakas aus dem Saale-Holzland-Kreis spazierenführen.

Die Walkmühle setzt auf Holzlandweihnacht mit einem Touch belgischem Flair und Spezialitäten aus der Heimat der Wirtin.

Die Pfarrmühle ist ganz auf Kinder- und Märchenweihnacht eingestellt. Am Weihnachtspostamt werden original Weihnachtstalstempel ausgegeben, die Großen können sich derweil an Mühlenschnaps und Wildschwein laben.

Mittelalterliches Flair wird in der Jugendherberge „Froschmühle“ Einzug halten, während die Naupoldsmühle auf Thüringer Spezialitäten setzt.

Reiterhofidylle verspricht die Meuschkensmühle und Milos Waldhaus, in dem der stärkste Mann der Welt Milo Barus lebte, will mit Spezialitäten aufwarten. „An der Wegstrecke zwischen den Mühlen warten allerlei Überraschungen“, mehr will der Organisator noch nicht verraten.

14 Reiseunternehmen kommen mit Bussen aus ganz Deutschland

Besucher aus ganz Deutschland wissen den langen Weihnachtsmarkt im Wald zwischen Weißenborn und dem Eisenberger Ortsteil Kursdorf zu schätzen. „Wir haben inzwischen weit über 1000 Anmeldungen“, sagt Stefanie Hirschfeld von der Eisenberger Touristinformation. Bislang 14 Reiseunternehmen haben sich für das Wochenende angemeldet, zumeist mit mehreren Bussen.

Die Besucher kommen aus Berlin, Norddeutschland und auch Bayern. „Darunter gibt es auch Stammgäste“, weiß Stefanie Hirschfeld. Mancher möchte das Kombi-Angebot nutzen und mit dem Eintrittsbändchen für das Weihnachtstal auch die Eisenberger Schlosskirche besuchen, die als schönste Barockkirche in Thüringen gilt.

Weihnachtsparade an zwei Tagen als Höhepunkt

Höhepunkt im Weihnachtstal wird an beiden Tagen die Weihnachtalparade sein. Sie beginnt jedesmal etwa um 15 Uhr an der Meuschkensmühle bei Weißenborn. „Dort ist genügend Freigelände als Sammelplatz“ erläutert Andreas Günther. Dann wird sich die Parade mit allerlei weihnachtlichen Attraktionen und natürlich angeführt von Weihnachtsmännern langsam durch das Mühltal bewegen. An jeder Mühle ist ein kurzer Zwischenstopp vorgesehen, ehe es zur nächsten weitergeht bis zum Ziel an der Robertsmühle kurz vor Kursdorf.

20 Pendelbusse sind rund um das Tal im Einsatz

Die Logistik der Vorbereitung und Durchführung ist aufwendig für das Weihnachtstal. „Dabei werden wir zuverlässig und professionell von den freiwilligen Feuerwehren von Eisenberg, Weißenborn, Bad Klosterlausnitz und Hermsdorf unterstützt“, sagt Organisator Andreas Günther. Die Feuerwehren übernehmen das Einweisen der Busse und die Absicherung von Parkplätzen und des Festgeländes.

Mit im Boot ist auch in diesem Jahr wieder das regionale Busunternehmen JES. Über 20 Busse werden an jedem der beiden Weihnachtstal-Tage im Einsatz sein und als Shuttle rund um das Mühltals verkehren und die mit Autos ankommenden Gäste von den ausgewiesenen Parkplätzen ins Weihnachtstal und wieder zurück bringen. Die Eintrittsbändchen für das Weihnachtstal gelten zugleich als Ticket für die Shuttle-Busse.

Parkplätze und Pendelbuslinien zum Weihnachtstal. Foto: JeS / JES

Eintrittsbändchen für das Weihnachtstal gibt es im Vorverkauf in den Touristinformationen Jena, Gera, Eisenberg und in der Kurverwaltung Bad Klosterlausnitz.