Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona: Mit der Krise wächst die Solidarität

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: mehr Infektionen, mehr Verbote, Stillstand des öffentlichen Lebens. Parallel zu der Misere „Coronavirus“ zeigt sich aber auch wachsende Solidarität unter den Menschen. Wir haben einen Überblick mit Nachbarschaftsangeboten, Einkaufsservices und Online-Seelsorgeangeboten zusammengestellt (alphabetisch sortiert nach freien Städten und Landkreisen). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Erfurt

Der Fahrrad-Lieferdienst „Ella“ stellt vier Lastenräder zur Verfügung, mit denen Studierende aus Erfurt Besorgungen für diejenigen machen, die das nicht können. „Für alle Dinge des alltäglichen Bedarfs kannst Du dich gern bei uns melden“, heißt es im Aufruf und Angebot an Betroffene. „Wir besorgen dann Deinen Einkauf oder holen Medikamente für Dich ab. Auch Postsendungen können wir für Dich abholen oder aufgeben. Das Ganze machen wir im Erfurter Stadtgebiet.“

Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Guardian Force möchten ihre freie Zeit, die aufgrund der vollständigen Veranstaltungsabsagen entstanden ist, nicht mit rumsitzen verbringen. Deswegen haben sie einen kostenlosen wöchentlichen Einkaufs- und Besorgungsdienst für infektionsgefährdete Menschen ins Leben gerufen.

Gera

Die Lokalredaktion Gera selbst richtet sich mit einer Bitte an alle Leser. Sie sucht Freizeittipps, die in den kommenden Zeitungsausgaben veröffentlicht werden sollen, wie auch „gute Geister“, die ihre Nachbarschaftshilfe anbieten.

Jena

Viele Hilfsaktionen zeugen von einer funktionierenden Solidargemeinschaft in Jena. Bürgerstiftung und Diakonie koordinieren Angebot und Nachfrage, längst sind private Initiativen angelaufen, auch in Facebook-Gruppen werden Hilfsangebote unterbreitet. Die Koordinierungsstelle der Diakonie ist von Montag bis Samstag zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar unter Telefon: 03641/443 709 oder 0173/57 285 82 und per Email: kreisstelle.jena@diako-thueringen.de. Menschen die weitere Hilfsangebote, wie zum Beispiel Fahrdienste anbieten, melden sich bitte weiterhin bei der Bürgerstiftung unter Telefon: 03641/63 929 20.

Zudem werden in der „Magdelstube“ Initiativen zur Nachbarschaftshilfe gesammelt und koordiniert. Details gibt es auf deren Internetseite oder unter der Telefonnummer: 0177/4748840.

Landkreis Nordhausen

Rund um Nordhausen sind die Jugendorganisationen der SPD und der Linken aktiv, um Risikogruppen zu unterstützen. Betroffene können sich telefonisch oder per Mail mit Einkaufszettel an die jungen Helfer wenden, und dann werden die Einkäufe erledigt.

Doch auch spirituell stehen Südharzer nach dem Ende aller Gottesdienste nicht allein da, weiß mit Regina Englert die Sprecherin beim Evangelischen Kirchenkreis. Ihr zufolge wächst im Pfarrbereich Niedergebra die Idee von Gebetskästen, in denen Trostsuchende Gebetsanliegen einwerfen können, die von hiesigen Pfarrern dann in Fürbitten vortragen werden. Zudem gibt es Sonntagmorgen eine Andacht auf der Facebook-Seite des Kirchenkreises.

Landkreis Greiz

Die Kirchgemeinde wird am Sonntag ihren Gottesdienst trotz Corona halten – halt nur virtuell. Predigt, Gebet und Segen werden am Samstag auf der Pohlitzer Internetseite veröffentlicht. Laut Pfarrer Michael Riedel wird es ab nächster Woche jeweils auf beiden Internetseiten eine wöchentliche Videobotschaftgeben. Auf der Internetseite www.kirche-greiz-pohlitz.de können die zahlreichen Predigten heruntergeladen und gehört werden.

Auch andere Kirchenkreise und Bistümer bieten so etwas mittlerweile an.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Wie man aus der Not eine Tugend macht, zeigt gerade die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Dort gibt es seit dieser Woche einen „Organisationsdienst“. Wer nicht in der Lage ist, Lebensmitteleinkäufe selbst zu übernehmen, kann sich in der Gemeindeverwaltung melden und seinen persönlichen Bedarf durchgeben. Auch Medikamente aus der Apotheke sollen so geliefert werden. Den Einkaufs- und Bringedienst übernehmen laut Hübler die Mitarbeiterinnen des kommunalen Kindergartens Großkochberg.

Saale-Orla-Kreis

In Pößneck gibt es verschiedene Initiativen von der Grünen Jugend und er Jungen Union, die in der Corona-Krise Nachbarschaftshilfe leisten wollen. Die Stadt schaltet zudem eine eigene Hotline.

