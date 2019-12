Mann bestreitet schwere Brandstiftung in Flüchtlingsheim

Gera. Am Landgericht Gera hat ein Sicherungsverfahren nach einem Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt begonnen.

Am Mittwoch hat am Land­gericht Gera ein Sicherungsverfahren gegen einen 21-jährigen Flüchtling begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit sein Zimmer in der Gemeinschaftseinrichtung Jenaische Straße in Rudolstadt in Brand gesetzt zu haben. Wir erläutern, warum dem Beschuldigten keine Haftstrafe droht.