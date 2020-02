Jena. Das Universitätsklinikum Jena ist der größte Arbeitgeber im Land Thüringen. Derzeit laufen drei Bauprojekte in Lobeda-Ost.

So geht der Bau des Uniklinikums Jena im Jahr 2020 voran

Der Bau des Universitätsklinikums in Jena schreitet voran: Derzeit laufen drei Bauprojekte, um das Klinikum im Stadtteil Lobeda-Ost zu vollenden und alle Kliniken bis auf die Psychiatrie an einem Ort zu konzentrieren. Die Einrichtung ist mit 5600 Beschäftigten der größte Arbeit­geber im Land Thüringen. Wir zeigen in einem Überblick, welche Bauwerke derzeit fürs Uniklinikum errichtet werden.

Ein grüner Turmdrehkran markiert die Baustelle für das Gebäude A5. Dieses steht an der Stelle der früheren Klinik für Innere Medizin, deren Gebäude abgerissen wurde. Der Neubau soll künftig die Kliniken für Strahlentherapie und Radioonkologie, für Geriatrie und für Hautkrankheiten aufnehmen. Zudem beherbergt der Bau ein Schlaflabor, eine zusätzliche Intensiv­station, zwei Allgemein-Pflegestationen, die Psycho-onkologische Tages­klinik und Räume für die Lehre und Forschung. Die bereits existierenden beiden Zentral-Operationsbereiche mit 25 Sälen werden durch das Gebäude verbunden. Der Neubau, der im Jahr 2021 fertiggestellt sein soll, kostet 49 Millionen Euro, von denen das Land Thüringen 36 Millionen Euro als Fördergeld bereitstellt. Forschungszentrum für altersassoziierte Erkrankungen Zwei gelb-orangefarbene Kräne stehen auf dem Baufeld eines neuen Forschungs­gebäudes. Am Zentrum für Translationale Medizin sollen 14 Arbeitsgruppen mit 120 Mitarbeitern altersassoziierte Erkrankungen erforschen. Der Bau soll 2022 in Betrieb gehen und kostet 28,3 Millionen Euro. Neben dem Klinikum und Forschungslaboren befinden sich auch das Dienstleistungszentrum mit der Küche und das Parkhaus auf dem Gelände unterhalb der Lobdeburg. Derzeit laufen drei Bauprojekte, um das Klinikum in Lobeda-Ost zu vollenden. Hochhaus K1 nimmt Verwaltung auf Auf der anderen Seite der Erlanger Allee in der Kastanienstraße baut Jenawohnen das Wohn- und Geschäftshaus K1. Die Verwaltung des Uniklinikums wird sich in den Hochhaus-Neubau einmieten, der derzeit abends grün angestrahlt wird. Laut Jenawohnen soll das Gebäude Mitte des Jahres fertiggestellt sein.