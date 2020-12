Ob das Festival in Saalburg mit rund 35.000 Menschen im Jahr 2021 in gewohnter Weise stattfinden kann, steht kurz vor dem Jahreswechsel noch in den Sternen.

Die Vorbereitungen auf "SMS.XXIV" in Saalburg laufen

Ein Sommer in Saalburg ohne "SonneMondSterne"-Festival? Seit über 20 Jahren galt das als unvorstellbar. Doch 2020 war bekanntlich vieles anders. Die Veranstaltungsbranche war mit am schlimmsten betroffen von den Kontaktbeschränkungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie. Eine richtige Entwarnung für Großveranstaltungen gibt es auch kurz vor dem Jahreswechsel noch nicht.

Martin Garrix bleibt gebucht

"Wir haben noch keine Deadline, bis zu der klar sein muss, ob wir im kommenden Sommer das Festival durchführen können", sagt Veranstaltungssprecher Philipp Helmers, "das ist alles ein sehr dynamischer Prozess und gegenwärtig erleben wir ja nahezu wöchentlich Änderungen bei den jeweiligen Verordnungen." Aktuell jedenfalls laufen die Vorbereitungen für die 24. SMS-Auflage, die in diesem Jahr zwar ausfallen musste, deren bedeutendste Programmpunkte aber als aufgeschoben, nicht aufgehoben gelten. Martin Garrix beispielsweise war als einer der Stars angekündigt und gilt nun für 2021 als fest gebucht.

Für die Branche steht viel auf dem Spiel

"Natürlich sind wir derzeit nicht so im Plan, wie wir es um diese Zeit ohne diese Pandemie wären", verdeutlicht Philipp Helmers, wie kompliziert es nach wie vor um die gesamte Festivalbranche steht. Gebe es eine hundertprozentige Planungssicherheit, würden jetzt bereits intensivere Gespräche beispielsweise mit den Bühnenbauern und Vertretern der anderen Branchen geführt, die für das Gelingen eines Festivals mit über 35.000 Besuchern unerlässlich sind. "Dieses Festival ist unser Geschäft und unser Leben", macht Philipp Helmers klar, wie viel für die Beschäftigten in der Branche auf dem Spiel steht, "natürlich setzen wir alles daran, es im nächsten Sommer durchführen zu können."

Verein als Interessenvertretung

Hoffnung setzen die Veranstalter auf den im September neu gegründeten Verein "Allianz der Thüringer Veranstaltungswirtschaft e. V.". Dieser Verein soll als Interessenvertretung die Kommunikation innerhalb der Veranstaltungsbranche verbessern und ein wichtiges Bindeglied sein zu den politischen Verantwortungsträgern im Land. Dies alles mit dem Ziel, auch in Zeiten der Corona-Pandemie Veranstaltungsformen zu finden, die anhand von Hygienekonzepten durchführbar sind. "Eine Überlegung bei unserem Festival wäre beispielsweise, die Clubzelte deutlich offener zu gestalten, indem auf die Seitenwände verzichtet wird", nennt Philipp Helmers ein kleines Beispiel.

Der Vorverkauf läuft

Dass die SMS-Veranstalter überhaupt an die Planung für 2021 gehen konnten, haben sie zu einem großen Teil ihrer treuen Anhängerschaft zu verdanken. "Etwa 80 Prozent der für 2020 verkauften Tickets sind für 2021 eingetauscht worden", betont Philipp Helmers, welch sprichwörtlich kapitale Hilfe dies gewesen sei. Inzwischen läuft auch der übliche Vorverkauf, der freilich aktuell nicht so rasant vonstatten geht, wie in normalen Jahren. Seitens der Veranstalter wird aber versichert, dass die Geld-zurück-Garantie auch 2021 gelte, falls das Festival abermals nicht stattfinden dürfe. Vorgesehen ist übrigens das Wochenende vom 13. bis 15. August.

Planungssicherheit von Politik erwartet

"Das Planungsrisiko nimmt natürlich exponentiell zu, je näher der Veranstaltungstermin rückt", weist Philipp Helmers auf die Risiken bei der Organisation einer Veranstaltung hin, für deren Durchführung es noch keine Genehmigung gibt. In diesem Jahr war im April letztlich die Reißleine gezogen worden, als auf Bundesebene die Entscheidung gefallen war, Großveranstaltungen bis Ende August zu untersagen. Planungssicherheit ist es also vor allem, was die Veranstalter von der Politik erwarten. "Natürlich sind wir uns der Verantwortung bewusst, wenn junge Leute zum Feiern anreisen und anschließend zu ihren Familien zurückkehren", zeigt Philipp Helmers Verständnis für Einschränkungen. "Unsere Hoffnung ruht jetzt ein bisschen mit auf der Impfung, mit der die eigentlichen Risikogruppen besser geschützt werden können."