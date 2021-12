Ostthüringer Sebastian Krenz gewinnt Finale von "The Voice of Germany" auf Sat.1

Sebastian Krenz aus Kolba beim Auftritt von "The Voice Of Germany". Viele hatten auch in Thüringen mitgefiebert. „In den sozialen Netzwerken bekomme ich hunderte Nachrichten. Ich komme gar nicht hinterher“, hatte er berichtet.

Im Halbfinale hatte Krenz sich mit dem Queen-Hit „Who Wants To Live Forever“ ins Finale gesungen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner aus dem Halbfinale bei "The Voice of Germany": Sebastian Krenz (von links), Linda Elsener, Gugu Zulu, Katarina Mihaljevic, Charlene und Florian Gallant stehen auf der Bühne. Sie stehen im Finale (von links nach rechts): Sebastian Krenz, Linda Elsener, Gugu Zulu, Katarina Mihaljevic, Charlene und Florian Gallant.

Sebastian Krenz (rechts) singt hier mit dem dem britischen Sänger James Arthur beim Finale der Castingshow "The Voice of Germany 2021".

Sebastian Krenz aus dem Oppurger Ortsteil Kolba im Saale-Orla-Kreis hat es geschafft. Der 29-Jährige gewinnt das Finale der Sat.1-Show "The Voice of Germany" 2021.

Kolba / Berlin. Der 29-Jährige setzt sich mit Johannes Oerding gegen fünf Konkurrenten durch.

Sebastian Krenz aus dem Oppurger Ortsteil Kolba im Saale-Orla-Kreis hat es geschafft. Der 29-Jährige gewinnt das Finale der Sat.1-Show "The Voice of Germany" 2021. Er belegte den ersten Platz mit rund 36 Prozent.

Zuvor stand er nicht nur mit seinem "Voice of Germany"-Partner Johannes Oerding auf der Bühne, sondern auch mit dem britischen Sänger James Arthur. Mit dem Sieger der neunten Staffel von "The X Factor" in Großbritannien sang er den Song "SOS". Arthur nannte Krenz nach dem gemeinsamen Auftritt schon fast prophetisch den "Gewinner". Im Halbfinale hatte Krenz sich mit dem Queen-Hit „Who Wants To Live Forever“ ins Finale gesungen.

Viele hatten auch in Thüringen mitgefiebert. „In den sozialen Netzwerken bekomme ich hunderte Nachrichten. Ich komme gar nicht hinterher“, hatte er berichtet. Nach den harten Wochen in Berlin freut er sich nun endlich wieder, seine Tochter Mathilda wieder mehr zu sehen.