Abschied nehmen fällt in Zeiten von Corona besonders schwer

Menschen, die in diesen Tagen Angehörige zu Grabe tragen müssen, haben es besonders schwer. Es ist ein Ausnahmezustand im Ausnahmezustand. Die strengen Kontaktregelungen, die eine Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen, gelten auch für Trauerfeiern und Beerdigungen.

Wie sie im Einzelnen aussehen, bestimmen die jeweiligen Träger der Friedhöfe, also Kirchen oder Kommunen. „Aber große Einschränkungen gibt es überall“, sagt Gerd Rothaug, Vorsitzender des Thüringer Bestattungsverbandes. Auch wenn Trauerhallen geöffnet sind, ist die Größe der Trauergemeinde in jedem Fall sehr begrenzt. Nicht viel mehr als zehn Menschen dürfen es zum Beispiel in der Trauerhalle sein, die sein Institut in Ilmenau unterhält. „Es ist in dieser Zeit schwer, Abschied zu nehmen“, bemerkt er.

Urnenbegräbnisse können in Thüringen bis sechs Monate nach dem Tod stattfinden, viele Familien greifen derzeit auf diese Regelung zurück und verschieben die Trauerfeier, so Rothaug. „Familien, denen das möglich ist, raten wir zu.“

Doch es geht nicht nur um Organisatorisches. Es geht um die Würde des Abschieds, und es geht um die Hinterbliebenen. Die Ausgestaltung der Feier, die Blumen, die Musik, die Trauerrede: All das gehört zum Abschied, ist für Angehörige Teil ihrer Trauerarbeit, beschreibt Wolfgang Furkert seine Erfahrungen. Er ist Filialleiter von „Horst Walther Bestattungen“ in Erfurt.

Auf dem Hauptfriedhof der Landeshauptstadt sind derzeit überhaupt keine Feiern in den Hallen möglich. Der Abschied findet direkt an der Grabstätte statt, darf nicht viel länger als 15 Minuten dauern und nur die engsten Angehörigen und Freunde dürfen kommen. „Unter solchen Umständen trotzdem einen würdigen Abschied zu gestalten, ist auch für die Mitarbeiter der Bestattungsinstitute eine Herausforderung.“ Er zum Beispiel holt die Angehörigen, wenn sie es wünschen, schon am Friedhofseingang ab, um mit ihnen symbolisch mit dem Verstorbenen den letzten Weg zu gehen. Auch darin kann ein Trost liegen, wenn andere Rituale nicht möglich sind.