Eine Vollsperrung in Uhlstädt steht ab 3. April bevor - Aktuelle Verkehrsbehinderungen im Landkreis

Saalfeld/Rudolstadt. Aktuelle Stauvorschau: Wo es Behinderungen auf den Straßen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt.

Für die Osterferien kündigt das Landratsamt die Vollsperrung der B90 in Leutenberg Richtung Saalfeld ab Dienstag, 11. April, an. In Uhlstädt wird ab Montag, 3. April, die Bundesstraße mit der Fahrtrichtung nach Rudolstadt gesperrt und über Zeutsch-Neusitz nach Kirchhasel umgeleitet. Der Fahrverkehr nach Jena kann wie gewohnt über die B88 erfolgen.

Und das sind die aktuelle Verkehrsbehinderungen vom 25. März. bis 1.April:

Vollsperrungen