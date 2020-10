Corona-Situation im Altenburger Land im Griff

Altenburg. Ein Fall an Rositzer Regelschule führt zum Verzicht auf Präsenzunterricht.

Wegen der Corona-Pandemie tagte der Kreistag am 30. September erneut im Goldenen Pflug, in dem genügend Platz sowohl für die Abgeordneten als auch für Gäste ist. Wie Landrat Uwe Melzer (CDU) an diesem Abend sagte, habe man nach Einschätzung des Gesundheitsamts die Corona-Situation aktuell im Griff. Dennoch mahnte er zur Vorsicht. Abstandsregeln, das korrekte Tragen des Mund-Nase-Schutzes, häufiges Händewaschen und Desinfizieren werde alle noch eine Weile begleiten.