Trotz Corona: InKontakt zwei Tage in Bad Blankenburg

Dicht an dicht drängen sich die Stände von Unternehmen, Verbänden, Sozial- und Bildungseinrichtungen im vorigen Jahr in der Stadthalle von Bad Blankenburg. 102 Aussteller sorgten bei der "inKontakt" für ein vielfältiges Informationsangebot. In diesem Jahr kommt man auf 71 Aussteller.