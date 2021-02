Nach Skandal-Jahr: Petra Rottschalk ist neue Landesvorsitzende der Awo

Die Rudolstädterin Petra Rottschalk ist zur neuen ehrenamtlichen Vorsitzenden des Arbeiterwohlfahrt-Landesverbandes Thüringen gewählt worden. Die 59-Jährige, die im Juli 2020 vom Awo-Landesausschuss bereits kommissarisch zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden war, holte bei der Neuwahl des Landesvorstandes 73 Prozent der Stimmen. Zu neuen Stellvertretern wurden die Weimarerin Ulrike Grosse-Röthig, Matthias Graul aus Saalfeld und Thomas Walther (Gera) gewählt, wobei auch Graul und Walther schon der Interims-Landesspitze angehört hatten. Als Besitzer komplettieren den neuen Landesvorstand Katja Ludwig (Jena), Anika Gruner (Nordhausen), Jörg Bacher (Altenburger Land), Ralf Bumann (Hildburghausen) und Thomas Krauß (Gotha). Um die letzte Beisitzer-Position kommt es zu einem zweiten Wahlgang zwischen Denny Möller (Erfurt) und Andreas Häusler (Hermsdorf); das Ergebnis soll am 25. März feststehen.

Eigentlich sollte der neue Landesvorstand bereits Ende November bei einer Delegiertenkonferenz gekürt werden. Wegen Corona musste diese aber verschoben werden und die Wahl anschließend erstmals in der Geschichte des Landesverbandes per Brief erfolgen. Stimmberechtigt waren 129 Delegierte aus den Kreisverbänden und Gliederungen der Thüringer Awo, die Wahlbeteiligung lag bei 84 Prozent.

Der neue Landesvorstand steht für den personellen Neuanfang bei der Thüringer Awo. Ihm gehört kein einziges Mitglied des Vorgängergremiums mehr an, das mehrheitlich wegen der Machenschaften in der Thüringer Awo in der Kritik gestanden hatte. Einzig die bisherige Beisitzerin Claudia Zanker hatte dort kritisch nachgefragt und nachgehakt und damit den Stein ins Rollen gebracht, der erst zum Rücktritt des Landesvorsitzenden Werner Griese und weiterer Vorstandsmitglieder, dann zur Abberufung der AJS-Spitze und schließlich im August 2020 zur fristlosen Entlassung von AJS-Chef Michael Hack geführt hatte. Zanker hatte nicht erneut für den Landesvorstand kandidiert, um den Weg für einen Neuanfang mit einem unbelasteten Vorstand freizumachen, der die Vorgänge weiter aufarbeitet. Der Skandal um überzogene Manager-Gehälter und andere, nicht Awo-konforme Vergünstigungen sowie Intransparenz und Vetternwirtschaft war von unserer Zeitung Anfang 2020 aufgedeckt worden.

