Saalfeld eröffnet „Mini-Weihnachtsmarkt“ trotz Corona

In Saalfeld hat auf dem Markt eine Art „Mini-Weihnachtsmarkt“ eröffnet - ungeachtet der früheren Ankündigung des Bürgermeisters Steffen Kania (CDU), der diesjährige Weihnachtsmarkt müssen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das Landratsamt habe entschieden, dass sämtliche Weihnachtsmärkte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht genehmigungsfähig seien, erklärte Kania auf Anfrage. Und weiter: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, können die Situation vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen aber nachvollziehen. Dennoch wollen wir den Saalfelderinnen und Saalfeldern so viel Adventsstimmung ermöglichen, wie unter den bestehenden Bedingungen möglich ist.“

Einstimmung der Saalfelder auf Weihnachten - trotz Corona

Daher hätten sofort nach der Entscheidung des Landkreises Überlegungen begonnen, „wie unter Coronabedingungen dennoch ein vorweihnachtliches Sortiment den Saalfelder Marktplatz bereichern könnte“, so der Bürgermeister. „In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und Landrat Marko Wolfram haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Saalfelder Bevölkerung auf dem Marktplatz trotzdem auf Weihnachten einstimmen können“, erklärte Kania.

So gibt es seit dem gestrigen 3. Dezember eine „Adventsstube“ auf dem Marktplatz, die vor allem regionale Spezialitäten und Leckereien sowie Dekorationen und Winterkleidung bietet. Dafür habe die Stadt Saalfeld im Rahmen der Sondernutzung den anwesenden Händlern den Markt zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden drei Weihnachtshütten der Stadt an private Händler vermietet, bei den anderen Hütten handelt es sich um Eigentum privater Händler, teilte Kania mit.

Die Kritik: Ein „Weihnachtsmarkt durch die Hintertür“

Indes gibt es für den Saalfelder „Mini-Weihnachtsmarkt“ nicht nur Lob. Der Kaulsdorfer Otto Matthias Viehweg spricht gegenüber dieser Redaktion von einem „Weihnachtsmarkt durch die Hintertür“ und befürchtet Corona-Ansteckungen auf Grund von Gruppenbildungen an den Marktständen. „So können wir die hohen Infektionszahlen in Saalfeld nicht mindern“, erklärt Viehweg. Er mahnt: „Es besteht eine theoretische Möglichkeit für einen Hotspot.“

Aus Viehwegs Sicht sei die Corona-Situation momentan im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auch deshalb so dramatisch, weil das Gesundheitsamt - wie vermeldet- die Kontaktverfolgung derzeit nicht in vollem Umfang leisten kann. Viehweg schließt daraus, dass derzeit „Leute herumlaufen, die nicht wissen, das sie ansteckend sind“. Viehweg fragt sich, ob der „Mini-Weihnachtsmarkt“ auch politisch motiviert ist: „Der SPD-Landrat verbietet den Weihnachtsmarkt und der CDU-Bürgermeister macht dann eben einen kleinen Weihnachtsmarkt.“

Kein Dissens zwischen Stadt und Landkreis

Einen Gegensatz von Rathaus und Landratsamt scheint es jedoch nicht zu geben. Das Landratsamt teilte auf Anfrage mit: „Es handelt sich um Sondermarkt im Freien ohne Alkoholausschank. Die zusammenstehenden Hütten werden jeweils durch einen Händler betrieben. Nach derzeitiger Rechtslage ist dies unter Beachtung der Hygieneregeln (Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung) analog zu den stattfinden Wochenmärkten zulässig.“ Allerdings fügte Peter Lahann, Pressesprecher des Landkreis hinzu: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage wird die Zulässigkeit von Märkten im Freien regelmäßig neubewertet werden müssen.“

Auch der Bürgermeister betont die starken Einschränkungen auf Grund der Pandemie: „Nicht möglich sein wird hingegen der Ausschank von Glühwein und der Verzehr von Speisen vor Ort. Zudem bestehe die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung.“

Am Donnerstagabend, bei der Eröffnung der Weihnachtskrippe auf dem Markt, demonstrierten Bürgermeister Kania und Landrat Wolfram Einigkeit in Sachen „Mini-Weihnachtsmarkt“ in Saalfeld. Wenn alle sich daran halten, Maske zu tragen und keine Gruppen zu bilden, dürfte keine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehen, äußerten beide.

