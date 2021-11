Transporter rollt in Bad Lobenstein über die Straße

Montagabend rollte das Fahrzeug über die Straße und stoppte erst in einem Park an einem Baum.

Montagabend stellte ein Fahrzeughalter seinen VW Transporter in Höhe eines Hotels in der Jugendstraße in Bad Lobenstein ab, ohne diesen laut Polizei ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern.

Der Wagen machte sich daher selbständig, rollte über die Straße und kam in einem Park an einem Baum zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, das Auto wurde beschädigt.

