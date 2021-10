Tumor im Hoden, Wasser in der Lunge, kaputtes Kreuz: Hund „Opi“ braucht dringend Hilfe

Greiz. Vernachlässigt und unzureichend versorgt: Der Vierbeiner kam aus schlechter Haltung ins Greizer Tierheim, wo man ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen will.

Dass der zwölfjährige Shar-Pei – eine chinesische Faltenhunderasse, die in den 1970er-Jahren vom Aussterben bedroht war – in seinem Leben wohl schon einiges mitgemacht hat, sieht man ihm an. Er ist abgemagert, etwas schüchtern, seine Falten sind kaum sichtbar, weil er zu dünn ist. Dennoch kommt er liebevoll angelaufen, als der Reporter den kleinen Raum betritt, um ihn zu fotografieren.

Das wahre Ausmaß des Hundeleidens wird erst klar, als Tierheimleiterin Elke Becker aufzählt, was der Tierarzt beim Vierbeiner seit der Aufnahme im Tierheim in der vergangenen Woche alles fand: Einen Tumor im Hoden, Wasser in Bauch und Lunge, ein kaputtes Kreuz – alles Mangelerscheinungen, die auf vernachlässigte Pflege und eine unzureichende Versorgung deuten. „Und das sind nur die vorläufigen Befunde“, sagt Becker. Das Ergebnis eines Bluttestes steht noch aus.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eingewiesen wurde „Opi“, wie in die Tierheimmitarbeiter nun liebevoll getauft haben, durch das Veterinäramt, weil er aus einer schlechten Haltung in Triebes kam. „Der Eigentümer hat ihn uns dann einfach schnell übereignet und die Verantwortung abgegeben“, ist Becker wütend.

Lebensabend in der „Seniorenresidenz“

Triebeser hätten das Greizer Tierheim und die Behörde auf den Zustand des Hundes aufmerksam gemacht und informiert. „Gott sei dank“, sagt dazu die Tierheimleiterin, „ohne solche Hinweise wären wir aufgeschmissen.“

Vermitteln will man „Opi“ nun nicht mehr. Nachdem er wieder zur alten Stärke zurückgefunden hat, will man ihn in der „Seniorenresidenz“ in Langenbuch – der Tierpension von Petra Ernst – unterbringen, wo er friedlich und freudig seine letzten Lebensjahre verbringen soll.

Da aber gerade die medizinische Versorgung und auch die Unterbringung natürlich Geld kosten, würde man sich sehr über Spenden oder sogar eine Tierpatenschaft freuen, um „Opi“ nach seinen schrecklichen Erfahrungen jetzt endlich ein schönes Leben zu ermöglichen.

www.tierheim-ostthueringen-ev.de