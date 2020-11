Weihnachtshof in Gößnitz soll Rettung bringen

„Das ganze Jahr war für uns eine einzige Katastrophe, alles wurde abgesagt“, sagt Marco van Elkan. Sein Vater Peter fügt hinzu: „Ich habe das letzte Mal am 23. Dezember Geld verdient.“ Die beiden Gößnitzer sind Schausteller von Beruf, Marco in der sechsten Generation. Wenn nun auch noch die Weihnachtsmärkte alle abgesagt werden, droht ihnen wie ihrer ganzen Zunft ein wirtschaftliches Desaster.

„Ich war in den letzten Jahren mit meinen Ständen auf den Weihnachtsmärkten in Oelsnitz, Thalheim, Greiz und Reichenbach“, sagt Peter van Elkan. Als sich die Absagen mehrten, hat er sich ein Konzept überlegt und selbst einen „Weihnachtshof to Go“ organisiert. Mitten in Gößnitz, an der Kreuzung Zwickauer und Gartenstraße, baut er auf seinem Grundstück mithilfe seines Sohnes derzeit Buden auf. Ein Stand mit gebrannten Mandeln und anderen Süßwaren, ein Langos-Verkauf, eine Bratwurst-Bude und eine für Crêpes und Glühwein sind bereits fertig. Gibt das Gesundheitsamt grünes Licht, kommt auch noch ein Kinderkarussell dazu. „Ich habe vorige Woche das Hygienekonzept eingereicht und warte jetzt, ob es genehmigt wird“, sagt Peter van Elkan.

In der Halle fänden 10 Händler Platz

Sein Plan ist, an jedem Adventswochenende sowie am 26. und 27. Dezember von 14 bis 20 Uhr zu öffnen. Separate Ein- und Ausgänge wären gewährleistet, die Besucherzahl begrenzt und alle Speisen nur zum Mitnehmen. Im besten Fall hofft er auf eine Genehmigung, dass er auch noch seine große Lagerhalle daneben öffnen darf. „Da wäre auch noch Platz für etwa zehn Händler, die weihnachtliche Artikel anbieten.

In der großen Halle lagern derzeit einige Verkaufsstände, die zum Teil gerade aufgearbeitet werden. Foto: Andreas Bayer

Interessenten können sich noch melden“, sagt van Elkan. Er hat schon 100 Tannenbäume bestellt, die er zur Dekoration des Geländes verwenden will. Die Plakate gibt er aber erst in Druck, wenn er eine Genehmigung hat. Etwa 10.000 Euro werde ihn die Vorbereitung an Kosten verursachen, doch er hofft auf Besucher aus dem ganzen Umland. „Es ist ja weit und breit nichts, außer vielleicht in Schmölln. Sonst wurde ja alles abgesagt“, so Peter van Elkan. Gerade die Familien mit Kindern wollten aber irgendwohin und etwas erleben.

Die Krise treffe jeden in seiner Branche schwer. Die Kollegen mit großen Fahrgeschäften seien am schlimmsten dran, weil sie oft noch hohe Mietkosten und Kredite bedienen müssten, sagt der 72-Jährige. Der gebürtige Hesse kam 1990 nach Thüringen, ließ sich 1996 in Gößnitz nieder. Wegen des großen Aufwandes habe er bislang noch gar keine Hilfe beantragt. Die gab es im Frühjahr ohnehin nur für Betriebskosten, die er kaum habe. Die Hilfen über 75 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresnovember, wie sie einigen Branchen aktuell in Aussicht gestellt wurden, sind für ihn ein schwacher Trost. „Der November ist für uns Schausteller traditionell der toteste Monat, da bereiten wir alles für die Weihnachtsmärkte vor. Vorigen November habe ich an nur zwei Tagen Geld verdient“, so Peter van Elkan.

Schausteller-Branche erhält kaum Rückhalt

Die Weihnachtsmärkte seien aber für seine Branche der Höhepunkt des Jahres, da beschäftigt er normalerweise zehn Aushilfskräfte. Marco van Elkan wäre in diesem Jahr das zehnte Mal in Folge auf dem Markt in Mühlhausen gewesen, doch auch den wird es in diesem Jahr nicht geben. „Es ist alles gut umgesetzt worden mit den Soforthilfen von der Regierung, aber leider zu wenig“, sagt er. Sein Vater sieht die ganze Branche im Stich gelassen. Von seinen langjährigen Aushilfen habe nur ein einziger für gerade einmal einen Monat Kurzarbeitergeld bekommen. Wenn er viel Glück habe, könnte er eines seiner zwei Karussells noch in Zwickau aufbauen. Dort soll der Weihnachtsmarkt nach bisherigen Planungen nämlich stattfinden, allerdings mit weniger Ständen als in den Vorjahren.