Wohnheimplätze für Studierende: Thüringen bundesweit führend

Thüringen erreicht im bundesweiten Ranking den Spitzenplatz bei der Versorgung mit Wohnheimplätzen. Der Versorgungsgrad liegt bei 15,7 Prozent, wie aus neuen Zahlen des Deutschen Studentenwerks hervorgeht. Auf den Plätzen nach Thüringen folgen Brandenburg (15,4 Prozent) und Sachsen (15,0 Prozent).

In Thüringen stehen 7647 Studentenwohnplätze in 69 Gebäuden bereit. „Die Beseitigung des Sanierungsstaus bei den Wohnheimen hat seit 2015 höchste Priorität“, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Er verweist auf die in jenem Jahr gestartete Investitions- und Modernisierungsoffensive in diesem Bereich, die diesen Erfolg ermöglicht habe.

Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms „Studentenwohnheime“ wurden in den vergangenen vier Jahren zehn Studentenwohnheime mit insgesamt 1100 Wohnplätzen komplett saniert. Neun davon sind bereits bezogen. Das Wohnheim Jakobsplan in Weimar wird planmäßig zum Wintersemester 2020/2021 bezugsfertig sein. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 54 Millionen Euro. Das Thüringer Wissenschaftsministerium förderte die Bauvorhaben mit 19 Millionen Euro.

Gerade das Studierendenwerk Thüringen habe im Hinblick darauf in den letzten vier Jahren Beachtliches geleistet. „Thüringen hat ein hohes Tempo bei der Sanierung und Schaffung von studentischem Wohnraum vorgelegt“, sagt Tiefensee. Aus gutem Grund: Immerhin sei die Verfügbarkeit moderner und bezahlbarer Unterkünfte für Studierende ein wichtiges Argument für den Hochschulstandort Thüringen und mache einen Teil seiner Attraktivität aus. Auch ab 2020 wird sich der Freistaat an den Kosten der Sanierung von Studentenwohnheimen finanziell beteiligen. Geplant ist die Sanierung des Wohnheims Schlegelstraße 6 in Jena – das Land hat eine Million Euro zugesagt.

Berlin hat die geringste Versorgungsquote bei staatlich geförderten Wohnheimplätzen mit 5,8 Prozent. Schleswig-Holstein, Bremen und Hessen liegen ebenfalls am unteren Ende des Rankings. Bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und zu schaffen, sei eine gesamtstaatliche Aufgabe, sagt der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes, Achim Meyer: „Gerade der Bund darf sich nicht länger wegducken oder hinter Zuständigkeitsbedenken verschanzen.“

Steigende Studierendenzahlen haben den Versorgungsgrad in ein Missverhältnis gebracht. Bei den etablierten Thüringer Hochschulen ging in den vergangenen Jahren die Zahl der eingeschriebenen Studierenden hingegen zurück. Natürlich wirkte sich auch dieser statistische Effekt positiv auf den Versorgungsgrad aus.