Leipzig. Die Wetterlage in Thüringen bleibt auch am Wochenende wechselhaft. Am Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 10 Grad an.

Wetter in Thüringen bleibt wechselhaft

In Thüringen bleibt die Wetterlage auch am Wochenende wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, soll es nach anfänglichen Regenschauern am Freitag weiterhin wolkig bleiben.

Die Niederschläge gehen jedoch zurück, die Temperaturen steigen dann auf 6 bis 9 Grad.

Der Samstag beginnt ebenfalls regnerisch, ab Mittag soll es aber auflockern und trocken werden. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 10 Grad an. So auch am Sonntag, dann gehen allerdings auch die Niederschläge deutlich zurück.

Diese Wetterlage soll sich laut DWD bis zum Start in die kommende Woche halten.

