Kommentar: Ein Ramelow für ein Jahr

Er ist im Amt. Genau vier Wochen nach dem Verlust des Regierungsamtes ist Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident von Thüringen, als Nachfolger seines Nachfolgers. Es war eine Wahl mit Risiko und vielen Fährnissen. Erst im dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit reichte, wurde der Linke gewählt.

Aber das muss erst einmal egal sein. Alles ist besser als eine angebliche Landesregierung, die nur aus einem zurückgetretenen geschäftsführenden Chef ohne Kabinett bestand. Und fast alle haben irgendwie ihr Gesicht gewahrt: Rot-Rot-Grün, die CDU und ja, sogar die AfD. Nur die FDP schaffte es mal wieder, durch ihre Wahlverweigerung unangenehm aufzufallen.

Ramelow wird nun eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung anführen, die bei bestimmten Projekten mit der CDU kooperiert. Die zugehörige Vereinbarung wurde kurz vor der Wahl von den unfreiwilligen Partnern unterzeichnet.

In gut einem Jahr, im April 2021, soll der Landtag neu gewählt werden. Danach, so lautet zumindest die vorsichtige Hoffnung, soll es wieder so etwas wie parlamentarische Mehrheiten in Thüringen geben.

Diese Zeit müssen alle politischen Beteiligten nutzen, um wieder das zurück zu gewinnen, was in den vergangenen Wochen und Monaten verloren ging: Vertrauen. Das gilt für den Umgang miteinander – aber vor allem für den Umgang mit der Verantwortung, in die sie von den Bürgern gestellt wurden.

Falls dies nicht gelingt, würde am Ende nur wieder die Partei gewinnen, die am Mittwoch nur formal verloren hat: die AfD.