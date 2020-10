Mordverfahren Rudolstadt: Bewährung für einen Angeklagten

Der ältere Bruder ist am Freitag verurteilt worden.

Gera. Um nach einem Betrug den Täter an der Flucht zu hindern, springen der Geprellte und sein Vater in Rudolstadt auf eine Motorhaube – mit tragischen Folgen. Nun fiel das erste Urteil.

Das Landgericht Gera hat am Freitag im Mordverfahren nach einem missglückten Gebrauchtwagenkauf in Rudolstadt den ersten von zwei Brüdern verurteilt. Das Gericht sieht keine Tatbeteiligung an einem Tötungsverbrechen und sprach den 25-Jährigen wegen Betruges schuldig. Die Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, beträgt unter Einbezug von Vorstrafen zwei Jahre. Das Verfahren gegen den Bruder läuft weiter.