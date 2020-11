Plan zu den Abfall-Touren wird im Saale-Holzland verteilt

Eisenberg. Im Dezember geht der Abfuhr-Kalender an die Haushalte im Saale-Holzland-Kreis.

Wann muss wer welche Tonne rausstellen? Die Abfallkalender für das kommende Jahr 2021 werden im Dezember zwischen der 50. und der 52. Kalenderwoche, also ab Montag, dem 7. Dezember, an alle Haushalte im Saale-Holzland-Kreis verteilt. Darauf macht der Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises aufmerksam.

Neuer Tourenplan gilt ab 4. Januar und bringt Änderungen

„Wir bitten die Bürger, darauf zu achten, dass der Kalender nicht versehentlich mit der Werbung in die blaue Tonne entsorgt wird“, bittet dazu Werkleiter Ingo Kunze um Aufmerksamkeit. Er weist zudem darauf hin: „Ab dem 4. Januar 2021 tritt der neue Tourenplan in Kraft. Bitte beachten Sie, dass es in vielen Gemeinden zu Änderungen zum bisherigen Abfuhr-Rhythmus geben wird.“

Abfuhr-Kalender ab Mitte Dezember auch im Internet

Der neue Tourenplan wird bis Mitte Dezember 2020 auf der Homepage des Dienstleitungsbetriebes online gestellt. Auszüge aus dem Tourenplan sind bereits im Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises, Ausgabe 11/2020, abgedruckt, das am Wochenende an die Haushalte verteilt worden ist.

Online verfügbar ist der Abfallkalender demnächst auf der Homepage des Dienstleitungsbetriebes unter www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft