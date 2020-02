10.000 Menschen setzen Zeichen gegen einen Rechtsruck

Erfurt. Knapp 10.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet haben in Erfurt für ein demokratisches Miteinander und gegen jede Art von Rassismus und Antisemitismus sowie eine Zusammenarbeit mit der AfD demonstriert. Rednerinnen und Redner von Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, der evangelischen Kirche, von Frauenrechtsorganisationen, von Friday for Future aber auch von antifaschistischen Organisationen verurteilten immer wieder unter dem Beifall Tausender die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD.

Das zivilgesellschaftliche Nein aus Erfurt

Viele der Redner warfen der AfD vor, die Gesellschaft spalten zu wollen, anstatt ein solidarisches und demokratisches Miteinander zu befördern. Mit Faschisten dürfe es keine Zusammenarbeit der demokratischen Parteien geben, lautete eine klare Botschaft vor allem an CDU und FDP. Beide Parteien haben in Thüringen die Wahl von Thomas Kemmerich durch die AfD mit getragen.

Von Erfurt gehe ein lautes zivilgesellschaftliches Nein aus, ruft Pia Oelsner von der Fridays-for-Future-Bewegung den Demonstranten zu. Die Kraft der Großdemonstration in Erfurt müsse jetzt in die Regionen mitgenommen werden, erklärte Tomas Jacob, Vertreter der Thüringer Bürgerbündnisse gegen Rechts.

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Die Demo endet gegen 17 Uhr vor dem Haus der sozialen Dienste. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 9 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Die Abschlusskundgebung vor dem Haus der soziale Dienste. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 11 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Kurz vor der Abschlusskundgebung kann auch einmal getanzt werden. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Absperrungen auf dem Juri-Gagarin-Ring Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. In der Bahnhofstraße. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Demonstranten auf dem Anger. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Am Anger Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Am Juri-Gagarin-Ring. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Bilder von der der Demonstration durch Erfurt. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Kundgebung auf dem Domplatz Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Bilder von der der Demonstration durch Erfurt. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 9 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Unter den Demonstrierenden ist auch Linken-Chefin Katja Knipping Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Plakate liegen bereit. Foto: Kai Mudra Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Bilder von der der Demonstration durch Erfurt. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Großdemonstration in Erfurt mit weit über 9000 Teilnehmern Tausende sind Sonnabend in Erfurt unterwegs, um gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. Foto: Kai Mudra, Sascha Fromm, Frank Karmeyer, Hartmut Schwarz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Regierungschef bedeute die Aufkündigung eines jahrzehntelangen Grundkonsens deutscher Politik, macht Prof. Klaus Dörre von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena deutlich. „Keine Zusammenarbeit mit alten und neuen Faschisten bei politischen Entscheidungen.“

Aber es habe nur wenige Stunden gebraucht, bis die ersten Proteste begonnen hatten und der Sturm losbrach, fügte der Soziologe an. CDU und FDP hätten diesen Tabubruch begangen. Die anderen demokratischen Parteien seien dagegen dem antifaschistischen Grundkonsens treu geblieben.

Veranstalter sprechen von bis zu 18.000 Teilnehmern

Der Wissenschaftler sieht in einer erneuten Wahl einer Regierung unter Bodo Ramelow den einzigen Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen. Vorübergehend. Denn die Demokraten bräuchten sich aus seiner Sicht vor Neuwahlen nicht zu fürchten. Der Tabubruch habe viele Menschen zum Nachdenken gebracht, die bisher geglaubt hätten, dass so etwas nicht möglich wäre.

Der Massenprotest am Samstagnachmittag in Erfurt ist friedlich verlaufen. Die Veranstalter sprechen von bis zu 18.000 Teilnehmern, die Polizei von etwa 9.000. Als vollen Erfolg sieht Sandro Witt die Demonstration unter dem Motto „#unteilbar“ und „#nichtmituns“.

Polizei agiert zurückhaltend

Erfurt habe gezeigt, dass Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet bereit seien, gegen die Aktivitäten der AfD und von rechts auf die Straße zu gehen und sich so zu wehren. „Das ist ein starkes Signal“, sagte er dieser Zeitung und dankte ausdrücklich der Polizei für die kooperative Zusammenarbeit.

Die Einsatzkräfte agierten an diesem Samstag extrem zurückhalten. Auf dem Domplatz und während des Protestzugs durch die Erfurter Innenstadt waren nur wenige Polizisten zu sehen. Die meisten von Ihnen sperrten kurzfristig Straßen für die Demonstranten ab. Neben diesen Sperrungen waren auch zwei Stadtbahnlinien vorübergehend von den Behinderungen betroffen. Gegen 17 Uhr endete die Protestkundgebung.