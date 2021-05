Corona-Hotspot Saale-Orla-Kreis: Landrat hält Ausgangsbeschränkung am Tag für „völlig übertrieben“

Schleiz. Im Saale-Orla-Kreis will und will die 7-Tage-Inzidenz nicht sinken. Der Landrat will deshalb vom Land so lange zusätzlichen Impfstoff fordern, bis dieser Ruf erhört wird.

Der Saale-Orla-Kreis bleibt der Landkreis mit dem bundesweit höchsten Inzidenzwert: Seine 7-Tage-Inzidenz ist zwar von Montag zu Dienstag von 574 auf 557 gesunken, trotzdem steht er nach wie vor an der Spitze. Besserung ist zudem kaum in Sicht, da das Gesundheitsamt des Landkreises derzeit auch noch Fälle aus den vorangegangenen Tagen abarbeitet, die zuletzt schon für Sprünge bei den Inzidenzwerten gesorgt hatten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Trotzdem will das Landratsamt nach Möglichkeit auf die Härten einer Ausgangsbeschränkung auch bei Tage verzichten: Landrat Thomas Fügmann hält solche Beschränkungen für „nicht sinnvoll, ja sogar für völlig übertrieben“ und lehnt sie vehement ab. „Das bringt nichts und ist in der Praxis nicht kontrollierbar“, so Fügmann. Eine Allgemeinverfügung mit strengeren Maßnahmen für den Saale-Orla-Kreis werde es daher in absehbarer Zeit nicht geben.

Harte Ausgangssperren zeigten in anderen Kreisen Wirkung

Der Saale-Orla-Kreis wäre allerdings nicht der erste in Thüringen, in dem wegen hoher Inzidenzwerte auch tagsüber eine Ausgangsbeschränkung gilt. Ende 2020 war eine solche zum Beispiel auch in den Landkreisen Eichsfeld und Unstrut-Hainich angeordnet worden. Die Einwohner durften in dieser Zeit ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen wie Berufstätigkeit, Einkaufen oder Arztbesuch verlassen. „Bei uns kam es dadurch im Laufe weniger Wochen zu einer Beruhigung des Infektionsgeschehens“, zieht Sören Lamm, Fachdienstleiter im Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, eine positive Bilanz.

Eine den Ausgang beschränkende Regelung könne das Land entweder per Rechtsverordnung oder aber jedes kommunale Gesundheitsamt anordnen, sofern – wie in Thüringen geschehen – das Land entsprechende fachaufsichtliche Weisungen erteilt habe. „Dass Ausgangsbeschränkungen eine Wirkung erzielen, ist auch wissenschaftlich belegt“, ergänzt Sören Lamm. Allerdings müssten sie Teil eines Maßnahme-Bündels zur Verringerung von Kontakten sein.

Landrat fordert weiteres Impfstoff-Sonderkontingent

Dem von Landrat Thomas Fügmann (CDU) vorgebrachten Wunsch nach einer Sonderzuteilung von Impfstoff kann das Land derweil nicht entsprechen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) erinnerte am Dienstag daran, dass der Saale-Orla-Kreis schon einmal zu den Begünstigten gehörte, als Thüringen Ende März ein Sonderkontingent von 35.000 Impfdosen erhielt. Damals wurden je 7000 Impfdosen an die besonders betroffenen Landkreise Greiz, Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis und Saale-Orla-Kreis sowie die Stadt Gera verteilt, die alle weit über einer Inzidenz von 300 lagen. Mit solchen Extra-Impfdosen für Thüringen sei derzeit aber nicht zu rechnen, sagte die Ministerin: „Deswegen können wir den Wünschen an der Stelle leider nicht abhelfen.“ Thüringen halte sich weiter an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und damit an die Priorisierung für Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten.

Landrat Fügmann will das nicht akzeptieren: „Das ist für uns nicht hinnehmbar. Wir werden unsere Forderung immer wieder stellen – so lange, bis wir zusätzliche Impfstoffe bekommen. Wir wollen der Bevölkerung im Saale-Orla-Kreis eine Perspektive geben, wie wir von den hohen Zahlen herunterkommen. Dabei spielt das Impfen eine zentrale Rolle.“