Hermsdorf. Der Bauabschluss am Hermsdorfer Kreuz naht. Nach dem Bau ist aber vor dem Bau auf den beiden Autobahnen.

Baustelle am Hermsdorfer Kreuz: Bald wieder freie Fahrt

Nach dem Baustellenmarathon rund um Thüringens wichtigsten Verkehrsknotenpunkt ist für Autofahrer Besserung in Sicht. Ab der 50. Kalenderwoche (7. bis 13. Dezember) rollt der Verkehr zwischen Stadtroda und Hermsdorfer Kreuz wieder komplett dreispurig. Das teilte das Landesamt für Bau und Verkehr unserer Zeitung auf Anfrage mit. Aber nach dem Bau ist vor dem Bau: Diese Projekte stehen rund um das Kreuz in den nächsten Jahren an.