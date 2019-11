Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürger sollen Gesetze billigen und verhindern können

Der Verein „Mehr Demokratie“ unternimmt einen neuen Anlauf, um die Bürgerbeteiligung in Thüringen zu stärken. „In der aktuellen Situation ohne Koalitionsvertrag können politische Initiativen offener und über Parteigrenzen hinweg angegangen werden“, begründete Sprecher Ralf-Uwe Beck den Vorstoß.

Mit interfraktionellen Initiativen soll daher eine verfassungsändernde Mehrheit angestrebt werden, um unter anderem das von der CDU in der vergangenen Wahlperiode vorgeschlagene fakultative Referendum einzuführen. Die Regelung sieht vor, dass vom Landtag beschlossene Gesetze erst nach 100 Tagen in Kraft treten. In der Zwischenzeit sollen Bürger die Möglichkeit haben, mit ausreichend vielen Unterschriften ein Gesetz zu billigen oder zu verhindern. „Bürger können Politik korrigieren und auf die Bremse treten, aber auch aufs Gaspedal“, so Beck.

Dazu gehöre der Vorstoß von Rot-Rot-Grün aus der vorhergehenden Legislatur, die Hürden für Volksbegehren zu senken und Bürgern Mitsprache bei Finanzen zu ermöglichen. Damit wären Volksbegehren mit direkten Auswirkungen auf den Landeshaushalt nicht länger tabu.

Wer Bürgerrechte stärke, gebe den Vertrauensbonus wieder an die Bürger zurück, sagte Beck.

Insgesamt hat „Mehr Demokratie“ 17 Forderungen aufgelistet, zu denen auch die Briefwahl für alle oder eine Proteststimme bei Kommunalwahlen gehört.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt Beck ab. Diese wolle die direkte Demokratie gegen die parlamentarische Demokratie in Stellung bringen und habe sich mit ihren Vorschlägen disqualifiziert.