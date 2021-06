Corona-Regeln: Opposition drängt auf stärkere Lockerungen in Thüringen

Erfurt. Immer noch gibt es Einschränkungen in einigen Thüringer Regionen. Die CDU fordert Vorsorge für den Herbst, die FDP kritisiert die Regelungen zu Veranstaltungen.

Die Opposition in Thüringen fordert stärkere und schnellere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Es dürfe „kein Vertrösten“ mehr geben, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Schon jetzt liege die große Mehrzahl der Städte und Landkreise unter der niedrigsten aktuellen Grenzmarke von 35. Unter dem Wert von 20 müssten alle Beschränkungen wegfallen. Nötig seien dann nur die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte zuvor gesagt, dass aus seiner Sicht alle Einschränkungen erst nach dem Sommer wegfallen könnten. „Ich glaube, wir können das Risiko der kompletten Öffnung im Herbst eingehen“, erklärte er gegenüber der „Rheinischen Post“.

„Maximale Zuversicht vermitteln“

Voigt widersprach. „Wir müssen jetzt im Sommer den Menschen maximale Zuversicht vermitteln“, sagte er. Gleichzeitig müsse die rot-rot-grüne Landesregierung die nötige Vorsorge für den Herbst und den Winter treffen, etwa beim Thema Digitalisierung und Schulen. „Das Land darf nie wieder unvorbereitet in eine Pandemie-Welle schlittern“, sagte er.

Die Inzidenz – also die Zahl von positiv gemeldeten Corona-Tests pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – lag am Donnerstag in Thüringen bei 22,3. Nur noch der Unstrut-Hainich-Kreis und der Landkreis Sonneberg befanden sich über die Marke von 50. Über dem Wert 35 liegen noch die Landkreise Hildburghausen und Gotha.

Notbremse noch in Hildburghausen

Allerdings sind laut der Landesverordnung Lockerungen erst erlaubt, wenn eine Region fünf Werktage nacheinander einen bestimmten Grenzwert unterschritten hat. Deshalb war am Donnerstag zum Beispiel die Innengastronomie noch in den Kreisen Gotha, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg und Unstrut-Hainich-Kreis geschlossen. Im Landkreis Hildburghausen galt sogar noch die Bundesnotbremse.

Eine Testpflicht in Restaurants und andere Einschränkungen gab es am Donnerstag noch in den Landkreisen Greiz, dem Saale-Orla-Kreis und dem Ilm-Kreis. Allerdings werden in Greiz und im Saale-Orla-Kreis noch in dieser Woche die Maßnahmen gelockert.

Kritik an Anmeldepflicht

Die FDP kritisierte die Regeln für Veranstaltungen. So schreibe die aktuelle Landesverordnung auch in Regionen unterhalb der niedrigsten Grenzmarke von 35 vor, die Veranstaltung zwei Tage vorab beim örtlichen Gesundheitsamt anzumelden. Da dies sei realitätsfremd, sagte Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich. „An Wochenenden finden in Thüringen bis zu 3000 Veranstaltungen statt“, erklärte er. „Welche Behörde soll all diese Anmeldungen überhaupt überblicken?“

Als „völlig überzogen“ bezeichnete Kemmerich auch die Vorschrift, Familienfeiern in Restaurants als Veranstaltungen zu kategorisieren. „25 Menschen, die Hochzeit feiern wollen, müssen dies anmelden und negative Tests vorlegen, während andererseits in demselben Restaurant 25 Menschen ohne Anmeldung und ohne Test speisen dürfen“, sagte er. „Diese Logik ist nicht zu verstehen.“