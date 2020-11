Corona-Verordnung: Thüringen beschließt Lockerungen für Sport

Das Land Thüringen plant Lockerungen in der Corona-Verordnung für den Bereich des Sports. Diese betreffen sowohl die Fußball-Regionalligisten, aber auch den Trainingsbetrieb an Sportgymnasien oder im organisierten Kinder- und Jugendsport, kündigt Sportminister Helmut Holter (Linke) an. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Diese Änderungen sollen schon ab nächste Woche greifen Gemeinsam mit dem Sozialministerium arbeitet sein Haus an einer veränderten Verordnung, die bereits zum Montag, 9. November, in Kraft treten soll. Demnach sollen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren wieder im Verein trainieren dürfen. Das gelte sowohl für Sportarten unter freiem Himmel als auch für Hallensportarten, kündigt Holter an. Dabei müssen Hygienekonzepte gelten. Welche Gruppengrößen maximal erlaubt seien, stehe noch nicht fest. Die Lockerungen helfen auch Schülern an Sportgymnasien. Die durften zwar am Schulsport teilnehmen, aber nicht im Verein trainieren. Das soll ab Montag wieder erlaubt sein. Zudem will Thüringen seine Regelung zum Berufssport an die anderen Bundesländer angleichen, um eine Gleichbehandlung herbeizuführen. Deshalb dürfen auch die Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Bislang galt diese Ausnahmeregelung nur für die erste bis dritte Liga. Holter will auch Spielbetrieb in Regionalliga ermöglichen „Mit den Sportministern der anderen Bundesländer will ich abstimmen, dass auch der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost zum 25. November wieder starten kann“, sagt Holter. Wer über den Sport sein Einkommen generiere, solle dieser Tätigkeit wieder nachgehen können. Voigt: Wichtiges Signal Der Sozialausschuss des Landtages hatte entsprechenden Änderungen am Donnerstag zugestimmt. „Das ist ein wichtiges Signal für den organisierten Sport und die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt, der entsprechende Änderungen im Vorfeld der Landtagssitzung in dieser Woche angeregt hatte. Ebenfalls auf Antrag der Union beschloss der Sozialausschuss sicherzustellen, dass kinderreiche Familien sich auch dann im öffentlichen Raum treffen können, wenn zwei Haushalte mehr als zehn Personen umfassen.