Gysi vertritt Ramelow in „Drecksack-Fall“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat einen prominenten Beistand genommen: Sein Parteifreund Gregor Gysi vertritt Ramelow in der Frage, ob sein verbaler Ausfall („widerlicher Drecksack“) und das Zeigen des Stinkefingers gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Möller im Thüringer Landtag als Beleidigung justiziabel ist. Der Vorfall geschah am 17. Juli 2020. Möller stellte am 24. August eine Strafanzeige.