Hildburghäuser Bürgermeister: “Corona-Regeln sind kein Spiel“

Der Hildburghäuser Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) hat appelliert, das Versammlungsverbot in der besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Region ernstzunehmen. “Sonst ist alles für die Katz“, sagte Kummer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Aufrufe im Netz zu weiteren Corona-Protesten in der kommenden Woche. Es sei nicht hinnehmbar, wenn Menschen es offenbar als Spiel ansehen, die Regeln zu brechen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Im Südthüringer Corona-Brennpunkt Kreis Hildburghausen gilt seit Sonntag ein striktes Versammlungsverbot. Sämtliche Veranstaltungen und Versammlungen sind laut einer neuen Verordnung untersagt. Damit zieht der Landkreis auch die Lehren aus einem unangemeldeten Corona-Protest am vergangenen Mittwoch. Dabei waren mehrere Hundert Menschen teils ohne Maske und Mindestabstand singend durch die Straßen der Kreisstadt gezogen. Nach den neuen Regeln können jetzt nur noch im Einzelfall und auf Antrag Versammlungen genehmigt werden, wenn sie infektionsschutzrechtlich vertretbar sind und vier Tage vorher angemeldet wurden. Unangemeldete Zusammenkünfte sind nun verboten. Bereits seit vergangenem Mittwoch gilt für die rund 63.000 Einwohner der Region ein harter Lockdown mit strengen Ausgangsbeschränkungen; Kitas und Schulen wurden geschlossen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag im Kreis am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsamtes bei 588 (Vortag: 595). Das Robert Koch-Institut weist für den Kreis Hildburghausen eine Inzidenz von rund 579 aus. Der Wert - der zwischenzeitlich sogar bei 630 lag - ist damit an diesem Wochenende erstmals seit längerem wieder gesunken. Dennoch leuchtete der Südthüringer Kreis an der bayerischen Landesgrenze auf der Corona-Deutschland-Karte des RKI am Sonntag neben der Stadt Passau pink.