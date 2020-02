Mike Mohring verabschiedete sich von seinen Anhängern beim Politischen Aschermittwoch des Landesverbandes der CDU Thüringen in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda.

Apolda. Der Politische Aschermittwoch in Apolda der Thüringer CDU hat in diesem Jahr im Vorfeld mehr Wellen geschlagen als sonst. Mike Mohring hielt bereits seine Abschiedsrede.

Mike Mohring beim Politischen Aschermittwoch in Apolda: „Danke, dass ich dies für euch tun durfte“

Um 18 Uhr war die Festhalle in Apolda restlos gefüllt mit Anhängern der Thüringer CDU. In der Vergangenheit wurde der Politische Aschermittwoch von der CDU gerne zur Demonstration der eigenen Stärke genutzt. Doch seit dem 5. Februar hat sich die Situation vollends geändert. An jenem Tag half auch die CDU dabei, Thomas L. Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen zu wählen, gemeinsam mit Stimmen von der AfD.

"Danke, dass ich dies für euch tun durfte." @MikeMohring nimmt seinen Hut als Chef von @cdu_thueringen mit einer emotionalen und auch ein bisschen selbstkritischen Rede in #Apolda beim #PolitischerAschermittwoch. pic.twitter.com/mHK8TysyQk — Fabian Klaus (@Fanofaustralia) February 26, 2020

Für den Thüringer Landeschef Mike Mohring begann spätestens hier sein politischer Abstieg. In Apolda verabschiedete er sich nun zum Politischen Aschermittwoch von seinen Anhängern. Diese hatten sich vor allem in der ersten Reihe platziert, um ihrem Vorsitzenden bei seiner emotionalen und ein bisschen selbstkritischen Rede ein letztes Mal zuzujubeln. Weiter hinten in der Festhalle wurden die Begeisterungsstürme zunehmend leiser.

Die Veranstaltung hatte bereits im Vorfeld große Wellen geschlagen. Vor allem bei Vertretern sei die Anfrage bei den Akkreditierungen besonders groß gewesen, teilten die Veranstalter mit.

Mike Mohring hat als Reaktion auf das Debakel für seine Partei bei der Landtagswahl und seinem umstrittenen Schlingerkurs in der Thüringer Regierungskrise seinen Rückzug als Partei- und Fraktionsvorsitzender angekündigt. Die Wahl des Fraktionsvorstandes ist für den 2. März vorgesehen.