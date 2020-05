Unter die rund 750 Teilnehmer der Demo in Gera hatte sich am Wochenende auch FDP-Landeschef und Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (2. von rechts) gemischt, hier im Gespräch mit Anmelder Peter Schmidt (4. von rechts)

In der FDP wird der Parteiausschluss des Thüringer Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich gefordert. Parteikollege Kuhle nennt ihn „einen peinlichen Typ“. Kemmerich rechtfertigt seine Teilnahme an der Demonstration in Gera.

Bundes-FDP debattiert über Parteiausschluss von Kemmerich

Nach Kemmerichs weithin kritisierter Teilnahme an einer Kundgebung gegen Corona-Beschränkungen in Gera müsse sich der Bundesvorstand der Partei mit der Frage eines Parteiausschlusses befassen, forderte der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle am Montag. FDP-Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde noch deutlicher und forderte den Ausschluss aus der Partei.

Bundes-Vorstandsmitglied fordert Austritt

Strack-Zimmermann forderte am deutlichsten einen Ausschluss aus der Partei. "Ich bin persönlich sehr enttäuscht von Thomas Kemmerich, den ich bis Anfang Februar als ausgesprochen angenehmen Kollegen erleben durfte", erklärte sie gegenüber der Tageszeitung die Welt. "Doch offensichtlich suche er jetzt nicht nur physisch die Nähe zur AfD, sondern auch zu Verschwörungstheoretikern und hat inzwischen wohl auch Gefallen an deren demokratiezersetzendem Kurs gefunden."

Sein "schwerst parteischädigendes" Verhalten nach dem Wahldebakel in Thüringen sei keine einzelne Verirrung mehr. Ihre Forderung: Der FDP-Bundesvorstand sollten Kemmerich auffordern, die FDP zu verlassen.

Thomas #Kemmerich teilt nun offensichtlich den Demokratie zersetzenden Kurs von #AfD und Verschwörungstheoretikern. Er täte gut daran, die #FDP zu verlassen. Boris #Palmer passt im Übrigen genauso wenig in eine liberale Partei. Übertrittsgedanken sollte man umgehend begraben. https://t.co/AuSAO0e9Da — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) May 10, 2020

Parteifreund Kuhle: "Kemmerich ist ein schlechtes Vorbild und ein peinlicher Typ"

Kuhle zeigte sich in der „Bild“-Talkveranstaltung „Die richtigen Fragen“ besonders verärgert darüber, dass Kemmerich ohne Mundschutz und Respekt für Abstandsregeln an der Kundgebung teilgenommen habe. Wer wie Kemmerich die Corona-Auflagen missachte, „handelt fahrlässig, ist ein schlechtes Vorbild und ist ehrlich gesagt auch ein peinlicher Typ“, sagte Kuhle. Die Frage eines Parteiausschlusses müsse „in aller Ruhe in den zuständigen Gremien besprochen und beschlossen werden“.

Auch FDP-Chef Christian Linder wollte einen möglichen Rauswurf Kemmerichs aus der Partei nicht ausschließen. Allerdings wolle er darüber nicht öffentlich sprechen, sagte Lindner auf RTL. „Ich hantiere öffentlich mit Worten wie Parteiausschlussverfahren nicht. Man sieht ja bei den Grünen bei Herrn Palmer, zu was das führt - oder bei Herrn Sarrazin in der SPD.“

FDP-Chef Lindner bekräftigt Kritik

Lindner bekräftigte aber seine Kritik an Kemmerich. „Er hat keine gute Sensibilität gezeigt bei diesen Demonstrationen, und er hat damit die Argumente der FDP geschwächt“, sagte er. Zwar wolle auch die FDP eine „andere Krisenstrategie fahren, die Gesundheitsschutz besser mit Freiheit, besser mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben vereinbart“. Dabei dürfe sie sich aber nicht in die Nähe von Rechtsextremen, nicht in die Nähe der AfD, nicht in die Nähe von Linken oder von Verschwörungstheoretikern„ begeben.

Warum ich in #Gera war? Weil ich nicht will dass Teile der Mittelschicht mit ihren Sorgen von der AfD vereinnahmt werden. Aufgrund meiner Distanz zu den Rechten wurde ich dort von denen niedergebrüllt. 1/2 — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) May 11, 2020

Kemmerich verteidigt Teilnahme an Demonstration in Gera

Kemmerich selbst hatte im Nachgang die Teilnahme an der Demonstration als Fehler eingeräumt. Am Montagnachmittag rechtfertigte er auf dem Nachrichten-Kurzdienst Twitter seine Teilnahme. "Warum ich in Gera war? Weil ich nicht will, dass Teile der Mittelschicht mit ihren Sorgen von der AfD vereinnahmt werden." Aufgrund seiner Distanz zu den Rechten sei er dort "von denen niedergebrüllt" worden, verteidigte er sich und räumte jedoch ein, dass er beim nächsten Mal einen Mundschutz tragen würde.

750 Teilnehmer beim Corona-Spaziergang in Gera 750 Teilnehmer beim Corona-Spaziergang in Gera Rund 750 Menschen demonstrierten beim Corona-Spaziergang in Gera. Foto: Marcel Hilbert

750 Teilnehmer beim Corona-Spaziergang in Gera Eine Teilnehmerin trägt einen Davidstern mit der Aufschrift "Nicht geimpft", andernorts bereits Grund für Anzeigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Foto: Marcel Hilbert

