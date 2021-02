Oberkirchenrat Christhard Wagner „Eigentlich müssten die rufen: Wirr ist das Volk!“

Seit 2011 ist Christhard Wagner Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen. Jetzt geht der Oberkirchenrat in den Ruhestand. Doch seine wichtigsten Themen werden ihn nicht loslassen. Dazu zählen die Bewahrung der Schöpfung und die Menschenwürde.

Erfurt. Christhard Wagner zu Verwerfungen in der Gesellschaft und seinen Vorhaben für den Ruhestand.

Mal einen Sommer in Italien verbringen. Das kann sich Christhard Wagner gut vorstellen, wenn er an seinen bevorstehenden Ruhestand denkt. Aber ganz zurückziehen aus dem öffentlichen Leben, gar seine wichtigsten Themen aufgeben – nein, das wird er nicht, wenn er jetzt bald seinem Arbeitsplatz den Rücken kehrt. Dieser Arbeitsplatz ist nicht nur die Lobby des Landtags. Sein Büro hat er im Obergeschoss des Neubaus neben dem Erfurter Augustinerkloster, einem Ort der Ökumene. Vom Schreibtisch aus kann der Oberkirchenrat zum Dom blicken. Für den langjährigen Beauftragten der Evangelischen Kirchen im Freistaat Thüringen – 2011 trat er sein Amt an – heißt es jetzt: Abschied nehmen.