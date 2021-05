Thüringer Bildungsminister in Gera bei Corona-Protest wüst beschimpft

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (rechts) hört sich am Dienstag bei einer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen in Gera Kritik unter anderem an der Masken- und Testpflicht an Schulen sowie dem Heimunterricht an.

Gera. Der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter hört sich in Gera laute Corona-Proteste an.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) stand am Dienstag überraschend bei einer Protestaktion in Gera gegen die Corona-Maßnahmen an Schulen den Demonstranten Rede und Antwort. Unter die etwa 80 teilnehmenden Eltern, Großeltern und Kinder hatten sich auch teils wütende Pandemie-Leugner gemischt. Aufgerufen zur Aktion hatte Janine Marty aus Rüdersdorf. Sie ist Mutter eines Erstklässlers, der wegen Corona-Ängsten in psychologischer Betreuung ist. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten hatte sie im Eselsweg eine Plüschtier-Kette entlang des Gehwegs ausgelegt. Auf Plakaten standen Botschaften wie „Wir wollen uns umarmen“ oder „Wir wollen zu Oma und Opa“.

Minister Holter stellt sich Demonstranten in Gera Minister Holter stellt sich Demonstranten in Gera Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat sich gestern überraschend bei einer Geraer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen an Schulen den Demonstranten gestellt. Aufgerufen zur Aktion hatte Janine Marty aus Rüdersdorf. Sie ist Mutter eines Erstklässlers, der seit einem halben Jahr wegen Corona-Ängsten in psychologischer Betreuung ist, wie Marty auf der Veranstaltung sagte. Foto: Peter Michaelis

Als Menschenfeind und Krimineller beschimpft

Als Bildungsminister Holter die Aktion besuchte, musste er sich teilweise als Menschenfeind und Krimineller beschimpfen lassen. Dennoch hörte er sich ruhig die Kritik an der Corona-Politik an, die sich unter anderem gegen Masken- und Testpflicht an Schulen sowie den Heimunterricht richtete.

Holter betonte seinerseits, dass die große Herausforderung darin bestehe, den Schutz der Gesundheit zu gewährleisten und zugleich ein gutes Bildungsangebot zu unterbreiten. Dies könne nur über die TINA-Maßnahmen gelingen: „Testen, Impfen, Nachverfolgung und AHA-Regeln“. Letztlich aber sei die Pandemie nur über das Impfen zu besiegen – auch das Impfen von Kindern. Das stieß bei einigen Demonstranten auf lauten Widerstand. Mehrfach wurde angemahnt, dass die Impfungen nur Notzulassungen hätten und es keine Langzeitstudien gebe. „Wie denn auch“, fragte der Minister beinah verzweifelt.

Initiatorin Marty überreichte zum Schluss Briefe und Bilder von Kindern aus Ostthüringen, die darin ihre Ängste und Wünsche schilderten. Sie hätte sich eine ruhigere Debatte gewünscht. Holters Fazit fiel dennoch versöhnlich aus: „Zumindest ist es gelungen, Positionen auszutauschen.“