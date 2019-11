Protestler von 2014 schlägt Regierung ohne Parteispitzen vor

Erfurt. Die Regierungsbildung in Thüringen gestaltet sich schwierig. Jetzt kommt ein Vorschlag aus dem Lager derer, die 2014 gegen „R2G“ demonstrierten.

2014 sind sie gegen eine Regierung aus Linken, SPD und Grünen auf die Straße gegangen, demonstrierten dagegen, dass die SED-Nachfolgepartei Linke künftig den Ministerpräsidenten stellen will - jetzt geht der damalige Organisator der Proteste, Clarsen Ratz, mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit, der eine Thüringer Landesregierung vorsieht, in der kein Kabinettsmitglied ein Parteiamt inne hat. „Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin würde dann analog des Bundespräsidenten für die Dauer der Amtszeit keine weiteren Parteiämter und außer seinem Landtagsmandat kein weiteres Mandat ausüben“, sagt Ratz. Der frühere CDU-Mann ist jetzt Mitglied der FDP und vertritt diesen Vorschlag gemeinsam mit der FDP-Landtagsabgeordneten Ute Bergner.