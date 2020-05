Deutsche Polizisten kontrollieren Einreisende an einem Grenzübergang. In Thüringen soll es Lockerungen für Einreisende geben.

Erfurt. Thüringen will geplante Lockerungen von Quarantäne-Regeln für Einreisende aus EU-Ländern zügig umsetzen.

Thüringen will Quarantäne-Regeln für Einreisende lockern

Man warte auf eine Musterverordnung vom Bund und werde dann die Thüringer Quarantäneverordnung anpassen, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag in Erfurt.

Die Länder hatten sich mit dem Bundeskanzleramt darauf verständigt, ihre wegen der Corona-Pandemie eingeführten allgemeinen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus den Nachbarstaaten aufzuheben.

In Thüringen gilt bisher, dass Menschen, die aus dem Ausland in den Freistaat einreisen, zunächst 14 Tage lang in Quarantäne müssen.