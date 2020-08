Thüringens Bildungssystem bleibt im Ländervergleich in Spitzengruppe

Erfurt . In einem Länder-Ranking zur Bildung kann der Freistaat seinen dritten Platz verteidigen. Doch Thüringen stand in diesem Vergleich schon einmal besser da, moniert die CDU-Fraktion und nennt das Abschneiden in einem Bereich sogar eine Katastrophe.