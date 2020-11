Thüringer Corona-Verordnung: CDU will Lockerungen für Sport

Die CDU will Sport in Kleingruppen ermöglichen.

Bei der Landtagsdebatte zur Corona-Pandemie am Dienstag will die Thüringer CDU Lockerungen für den Sport erreichen. Fraktionschef Mario Voigt (CDU) wirbt dafür, Öffnungsklauseln in die Corona-Verordnung aufzunehmen, die sich am Beispiel von Berlin orientieren. Dazu will die Partei folgende Vorschläge unterbreiten. Der Corona-Überblick in unserem kostenfreien Liveblog.